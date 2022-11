Familiar de Piqué reveló los planes del jugador tras retirarse del fútbol

El pasado sábado 5 de noviembre el futbolista español Gerard Piqué jugó su último partido como profesional en el juego en el que Barcelona jugando como local venció 2 a 0 al Almería. Una vez terminado el partido los hinchas, compañeros y el club en general le dieron un merecido homenaje al defensa central que conformó el mejor Barcelona de toda la historia.

Y aunque se ha hablado mucho del futuro del futbolista y que se dedicaría a todos sus negocios personales, el propio abuelo de Piqué contó en las últimas horas cuáles serían los planes que tiene a futuro su nieto.

“Debido a su personalidad y forma de ser, no es hombre de banquillo y, después de tantos años, no está acostumbrado a estar allí y en condiciones de jugar porque, se diga lo que se diga, ha demostrado hasta el último minuto que puede jugar. Es un tema deportivo y hay que aceptarlo, me parece muy bien y correcto, pero hasta aquí”, dijo Amador Berabéu en el medio de comunicación español Cadena Ser.

Y además desmintió algunas versiones de la prensa española que indicaban que el jugador catalán no se iría en los mejores términos con el club de sus amores: “Gerard Piqué no se iría nunca dolido del FC Barcelona. Él es del Barça como somos toda la familia, somos culés de toda la vida, el Barça es nuestra vida y nuestra historia. Él nunca se irá del Barcelona, una cosa son las personas y otra el club. Se va como un señor, como lo que realmente es. El que no lo conoce a fondo no tiene derecho a criticarlo”.

El familiar del exesposo de Shakira confirmó que ahora la prioridad de él será el Andorra, club de fútbol del cual es dueño Piqué y el cual se convirtió en el primer equipo extranjero en jugar en el fútbol español. Cuando el futbolista adquirió al club, este se encontraba en quinta división y actualmente ya se encuentra en segunda. Por lo que el sueño del catalán sería llevarlo a jugar la Liga de España. “Su visión es y será el Andorra porque le hace mucha ilusión. Su máxima ilusión es meter al Andorra en primera”, afirmó Amador.

Incluso, los rumores indican que Piqué se mudaría de Barcelona a Andorra, para poder hacerse cargo del club y poder administrarlo de una manera mucho más directa. Y así, trasladar toda su experiencia como futbolista a un humilde equipo del ascenso español.

Barcelona sorprendió con anuncio sobre el defensor

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué es el protagonista de la convocatoria azulgrana para visitar a Osasuna este martes, la última lista de su carrera profesional, después de anunciar su retirada el pasado jueves.

El central más laureado del Barça con 30 títulos se despedirá de la liga española y de su trayectoria profesional en El Sadar, casa del Osasuna, después de entrar en su última convocatoria. Además, las lesiones de Koundé, que finalmente no estará en Pamplona, y Araujo, en pleno proceso de recuperación, así como un Eric García que viene de una lesión muscular, podrían hacer que Piqué formara pareja de centrales con Christensen en su despedida definitiva.

Este adiós final se producirá después de que el pasado jueves anunciará su ‘paso al lado’, con el reciente duelo ante el Almería como su último encuentro sobre el césped del Camp Nou. El veterano central se despidió como titular ante su público, en una jornada en la que disfrutó de un emotivo homenaje en el feudo azulgrana.

Como frente al conjunto andaluz, Xavi repite convocatoria, con el protagonismo del mencionado Piqué y su adiós, y las bajas de los lesionados Koundé, Sergi Roberto, Araujo, Kessie y Memphis.

Así, para visitar El Sadar, Xavi ha citado a 22 jugadores. Una lista que conforman los porteros Ter Stegen, Iñaki Peña y Arnau Tenas; los defensas Bellerín, Piqué, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Eric García, Balde y Chadi; Busquets, Pedri, De Jong, Marc Casadó, Gavi y Pablo Torre, como centrocampistas; y los delanteros Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran y Raphinha.