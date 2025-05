FCF rompe el silencio por adición de 27 minutos en Chicó vs. Alianza: grave denuncia de los árbitros

No para la polémica en el fútbol colombiano por los 27 minutos de reposición en el partido de Boyaca Chicó vs. Alianza FC en el Estadio La Independencia de Tunja.

En los audios VAR se escucha cuando Nicolás Gallo, VAR designado para este compromiso, trata de tirar las líneas en una jugada dudosa y no lo puede hacer porque el sistema no logra captar las dimensiones del campo de juego.

Según esta explicación emitida por la FCF, la baja iluminación en el Estadio La Independencia influyó en que se complicara el trabajo de los asistentes en la cabina del VAR y por ende se generaron tantas demoras an las jugadas polémicas.

Estalla la polémica en el FPC

“Grave... y lo es más aun cuando la Dimayor permite que se juegue a media luz en algunos estadios , Tunja y Rionegro, y que Envigado no regularice el asunto y juegue por la tarde", opinó Carlos Antonio Vélez.

Para el reconocido periodista “tiene que existir equidad” por “la ley es para todos” y “el que no tenga como entregar condiciones normales no juega en su casa y punto. No puede haber privilegios ni tolerancias. Por eso pasa lo que pasa”.