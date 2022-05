Federico Gutiérrez y sus propuestas deportivas: “Expulsaré de por vida a los violentos de los estadios”

Egan Bernal, Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Jackeline Rentería son los deportistas que han anunciado públicamente su apoyo a Federico Gutiérrez.

A los atletas, Fico les promete en su programa de gobierno fortalecer el sistema de acompañamiento para la promoción del deporte de alto rendimiento. Les garantiza respaldo real a los deportistas en todas las etapas de su desarrollo. Creará 25 Polos de Desarrollo Deportivo en el país, que permitirán descentralizar la infraestructura deportiva.

Promoverá la competencia juvenil de alto rendimiento, incluyendo ligas complementarias. Implementará la estrategia nacional de formación deportiva y uso del tiempo libre para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de la mano de las Secretarías de Educación municipales. Fortalecerá los ejercicios de equidad de género en el deporte y quiere incrementar la asignación presupuestal para el sector.

“NOS UNIMOS O NOS JODEMOS” pic.twitter.com/B02vxELyeH — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 21, 2022

“El Estado debe ser un aliado desde la base. El éxito de nuestros más grandes exponentes deportivos es principalmente el fruto del talento individual y la disciplina. Para escalar nuestro éxito como cuna de grandes deportistas, deben contar también con un Estado instrumental que acompañe su recorrido y facilite su desarrollo. Corrupción cero. Implementaremos medidas de supervisión y de transparencia en los procesos, tanto para garantizar el buen uso de los recursos del sector, como para dar garantía de operación y competencia, mediante la inspección, vigilancia y control a las Federaciones deportivas”, dice su propuesta de Campaña.

Cada quien es libre de votar por quien quiera y voten con convicción. Que La Paz y el amor reine para toda mi Colombia pic.twitter.com/1xsjO6vsQu — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) May 27, 2022

SEMANA: ¿Cuál es su principal propuesta en el deporte para nuestro país?

Federico Gutiérrez (F. G.): “Yo soy deportista, entonces creo en el deporte, sé la importancia que eso tiene y yo hablo de la importancia del deporte desde la base, desde cómo tener cada vez más escuelas populares del deporte para los niños, niñas, adolescentes; descubrir talentos, pero que además sea un estilo de vida; mejorar escenarios deportivos en todo el país, que es muy importante. La infraestructura deportiva, buenos formadores y que les paguemos bien, que puedan entrenar nuestros niños. En deporte de alto rendimiento identificar esos talentos para poder nosotros llevar justamente a que el país tenga mejores resultados y acompañarlos y ayudarlos. Que el presupuesto del deporte lo elevemos llegando inclusive desde el primer año del presupuesto anual a un billón de pesos para dar muchas más garantías. Yo soy deportista. Yo creo en el deporte, es además un estilo de vida y vamos a trabajar por él y yo mismo lo voy a liderar”.

SEMANA: ¿Cree en la reforma a Ley del deporte en el régimen pensional, en especial para las glorias de nuestro deporte colombiano?

F. G.: Claro, pero además hay que ayudar desde antes, no solo esperar hasta que ganen medallas, en los que tienen mejores resultados por supuesto hay que acompañarlos y ayudarlos. Cuando gana un deportista una medalla todos salimos y lo aplaudimos, pero se nos olvida lo difícil que fue el camino para ellos y sus familias. También insistir mucho en el sector privado, más los recursos del Estado para apoyar el deporte. Yo creo que eso tiene que ser un propósito y es un propósito nacional, hay que apoyar a los deportistas”.

SEMANA: ¿Qué piensa de la FCF? Sabemos que es una entidad privada, pero ha habido muchos escándalos. ¿Qué opina de los dirigentes, qué haría usted como presidente?

F. G.: “Yo creo que es aquí cualquier entidad, sea la que sea, tiene visos de corrupción o lo que sea, pues lo que se tiene que hacer es investigarse. El deporte debe significar es unidad, no que otros se aprovechan del deporte. Yo creo que es muy importante que la dirigencia deportiva a todo nivel en todas las disciplinas, estén siempre a la altura, que no se olvide que son dirigentes deportivos y no dueños de los deportes y que es muy importante, por supuesto, que se pueda avanzar en el país. No soy de los que entonces generalizo sobre todas las federaciones o sobre todas las personas que hay, hay dirigentes deportivos muy buenos, otros que no. Otros que han sido condenados por corrupción y es vergonzoso lo que ha pasado, pero definitivamente vemos cómo a veces la misma mafia se toma algunos de estos deportes y eso muy triste y muy delicado”.

SEMANA: ¿Qué técnico le gustaría para la Selección Colombia?

F. G.: “Hay colombianos muy buenos, que se evalúen entre los colombianos. También que evalúen gente del exterior, pero ojalá se le dé la oportunidad a técnicos colombianos, uno bueno y que tengan la posibilidad de liderar, que también convoque nuevos jugadores que son destacados a nivel nacional e internacional y que se trabaje sobre todo en equipo. Hay que recuperarse para ir al próximo Mundial”.

SEMANA: ¿Qué va a hacer con las barras bravas en el fútbol, los que se matan por el color de una camiseta?

F. G.: “Lo logré en Medellín, sacamos a los violentos de los estadios, logramos volver a las hinchadas, a los clásicos, volvimos la fiesta realmente del fútbol. Una fiesta en paz, sin violencia. Hicimos pedagogía, pero también al mismo tiempo mucho control. Pusimos las cámaras, pusimos la investigación, los fuimos sacando. Aplicar la ley del fútbol, expulsarlos de los estadios de por vida, no solo expulsados de un partido, el que es violento hay que sacarlo de los estadios. Mucha pedagogía, es un tema de cultura ciudadana también, de convivencia. La violencia que se vive muchas veces en los hogares colombianos es lo que reflejan las escuelas, lo que se refleja en los estadios, los estadios no son más que un laboratorio social. Si hay violencia en la sociedad, eso es lo que vamos a ver ahí. Tenemos que trabajar mucho en que el fútbol sea para unirnos y no para dividirnos”.