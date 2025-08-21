Fenerbahçe de Jhon Durán toma última decisión en el mercado de fichajes

Fenerbahçe de Turquía, donde juega el joven centro delantero colombiano Jhon Jáder Durán, tomó una última decisión en el mercado de fichajes. Esta es la de realizar un nuevo traspaso.

El equipo, que es dirigido por el portugués José Mourinho, realizó la gestión de contratar al mediocampista mexicano Edson Omar Álvarez, de 27 años. El acuerdo ya se habría cerrado.

“Edson Álvarez al Fenerbahçe, ¡allá vamos! Se ha cerrado el acuerdo de cesión inicial con opción de compra. El centrocampista volará hoy (jueves 21 de agosto) para las pruebas médicas. Tras considerar sus opciones, la clave para la decisión del Fener fue el interés de José Mourinho por ficharlo y por el fútbol europeo“, contó Fabrizio Romano, especializado en el mercado de pases, a través de su cuenta oficial de X.

Si todo termina saliendo bien, lo más seguro es que el gigante turco anuncie de manera oficial la llegada de su nuevo jugador, que compartiría cancha con Jhon Durán.

🚨🟡🔵 EXCL: Edson Álvarez to Fenerbahçe, here we go! Deal done on initial loan with buy option clause.



The midfielder will fly today for medical tests. ✈️🇹🇷



After considering his options key for Fener choice was José Mourinho really keen on getting him — and European football. pic.twitter.com/E6Ns1W9z25 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025

Siguiendo con temas del Fenerbahçe, este empató 0 a 0 con Benfica de Portugal, donde juega el mediocampista Fichard Ríos, por el partido de ida de los play-offs de la Uefa Champions League (UCL).

“De ahora en adelante, empezaré a pensar en el partido contra el Kocaelispor (por liga local). El partido contra el Benfica es después. Por lo tanto, no tengo ni idea de cuál será nuestro plan de juego para el partido de vuelta. El partido de hoy fue difícil para ambos equipos. Un equipo quería el empate y lo consiguió”, dijo Mourinho en conferencia de prensa tras el encuentro.

Teknik Direktörümüz Jose Mourinho, Benfica maçını değerlendirdi



🔗 https://t.co/R0R1eP5m4L pic.twitter.com/K5geoHHBlt — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 20, 2025

“El otro equipo quería más, pero no lo consiguió. Especialmente en la recta final del partido, con un hombre más, necesitábamos añadir un poco más de amplitud y ritmo al juego para cambiar la dinámica. Pero no pudimos hacerlo. Aunque puede que no haya sido un partido particularmente agradable de ver, fue un partido de primer nivel”, añadió.

Fenerbahçe, en territorio luso, tendrá que buscar la clasificación en Liga de Campeones de Europa. Tiene un buen plantel para que esto se termine dando, pero el asunto ya pasa por lo colectivo dentro del campo.