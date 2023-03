Fernando Jaramillo estrena celular después de que la SIC registrara el suyo; nuevo patrocinador para el fútbol colombiano

Las últimas semanas ha estado muy agitadas para el presidente de la Dimayor, quien ha sido investigado junto a otro grupo de directivos del fútbol colombiano. Mientras cumple con todas las diligencias legales, este viernes 10 de marzo se conoció una noticia muy imparte para el campeonato de fútbol del país.

“Efectivamente es una diligencia preliminar, no hay una investigación abierta oficialmente”, contestó Fernando Jaramillo a SEMANA en la rueda de prensa oficial para presentar el nuevo patrocinador del fútbol colombiano.

Este medio le preguntó por la visita de la Superintendencia de Industria y Comercio, el pasado 8 de marzo, a la Dimayor, Difútbol, la Federación Colombiana de Fútbol y 11 equipos del fútbol profesional colombiano, a los cuales les requirió una información precisa con el fin de determinar el estado de los contratos laborales de sus empleados, principalmente de los jugadores de los equipos masculinos y femeninos para asegurarse que estén respetando sus derechos laborales.

Dimayor presenta una nueva alianza con Vivo, marca que patrocinará los torneos masculinos y femeninos de Colombia. - Foto: SEMANA

De acuerdo con información conocida por SEMANA, los clubes requeridos fueron Cortuluá, Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali, América de Cali, Atlético Nacional, Atlético Huila, Orsomarso, Tolima, Atlético Junior, Independiente Santa Fe y La Equidad

En el evento, la firma entre VIVO y Dimayor se selló con la entrega de un celular. De inmediato, SEMANA preguntó al dirigente si había recuperado la forma de comunicarse, teniendo en cuenta que se informó que tanto a él como a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de fútbol, les pidieron sus dispositivos móviles desde la SIC.

“La SIC tiene la facultad legal de hacerles copia forense a aparatos como el celular o el computador en esas diligencias preliminares. Ellos respetan la privacidad y viendo qué elementos pueden ayudarles a ellos para tomar una decisión definitiva sobre una investigación”, indicó Jaramillo sobre la investigación.

“No fui notificado del objeto de la investigación y no puedo hablar mucho de ese tema. No es un decomiso del celular, simplemente los aparatos tecnológicos estuvieron en manos de ellos todo el día. No la ejercieron solo en la industria del fútbol, sino que las diligencias preliminares se hicieron en otros campos, pero en el fútbol se vuelve más dramático”, argumentó el presidente de Dimayor.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) está buscando pruebas para determinar si los once equipos del fútbol colombiano y sus directivos cometieron prácticas anticompetitivas o violaron la libre competencia en la contratación de jugadoras en el deporte femenino.

“Tengo que guardar confidencialidad porque es una diligencia preliminar en marcha que no quiero contaminar”, concluyó Fernando Jaramillo.

El presidente se volvió a referir sobre los hechos de violencia en los estadios y confirmó que están trabajando fuertemente en el sistema biométrico de los escenarios deportivos para la identificación de los violentos.

“Son reprochables los hechos de violencia del fútbol. Trabajamos en conjunto con las autoridades nacionales y aprobamos recientemente un manual de seguridad, para aplicar estándares de Conmebol y aplicar los PMU en la categorización de los partidos. Hay una comisión técnica de seguridad con medidas que ya se han acordado. La idea es verificar los datos de cada uno de los hinchas”, dijo el dirigente con relación al ataque que vivió Daniel Cataño en Ibagué.