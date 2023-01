Fernando Santos, técnico que sentó a Cristiano Ronaldo en Qatar 2022, ahora dirigirá a Robert Lewandowski

Uno de los técnicos sobre los que más se habló en la pasada Copa del Mundo fue Fernando Santos, pero no por una excelente presentación. Siendo entrenador de Portugal, agudizó la situación de Cristiano Ronaldo al dejarlo en el banco de suplentes, decisión que estuvo acompaña de una sorpresiva eliminación.

Para muchos, sentar al astro portugués fue un desacierto que le pasó factura en Qatar 2022. Después de terminar su vinculo con el combinado luso, iniciaron rumores sobre una posible contratación por parte de otra selección europea.

Precisamente, este martes -24 de enero- fue confirmado como nuevo técnico de Polonia, presentación que se llevó a cabo en Varsovia, capital de ese país que también estuvo en el Mundial pasado.

“A partir de hoy, soy polaco”, declaró Santos, “Soy uno de ustedes, es un honor continuar mi trabajo de entrenador aquí”, añadió el estratega que ahora dirigirá al figura polaca Robert Lewandowski, actual delantero del Barcelona.

Robert Lewandowski en la eliminación de Polonia de Qatar 2022. - Foto: REUTERS

“La elección era difícil, pero hemos elegido al mejor”, declaró el presidente de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), Cezary Kulesza. “Nuestro primer objetivo es la clasificación a Copa de Europa”, añadió.

El nuevo seleccionador sucederá a Czeslaw Michniewicz, despedido el mes pasado tras haber conducido a las Águilas hasta octavos de final de la Copa del Mundo en Qatar 2022, donde fueron eliminados (3-1) por Francia, seleccionado que llegó hasta la final de certaman.

Polonia había terminado segunda de su grupo por delante de México y Arabia Saudita, solo detrás de Argentina, la campeona de la edición número 22 de la Copa del Mundo.

Atacado por la prensa de su país por la táctica defensiva de Polonia durante el torneo, Michniewicz fue también criticado por la PZPN por una “falta de visión en el funcionamiento y el futuro del equipo”.

Cristiano Ronaldo y Fernando Santos en un juego del Mundial de Qatar. - Foto: FIFA via Getty Images

Fernando Santos dirigió a la selección lusa de 2014 hasta su partida, en diciembre de 2022, tras la derrota sorpresa (1-0) del equipo en cuartos de final de la Copa del Mundo frente a Marruecos. El veterano técnico de 68 años ofreció a Portugal su primer título importante, ganando la Eurocopa en 2016 en Francia, para después ganar la Liga de Naciones de 2019 en casa.

Sin embargo, su mandato se vio también ensuciado por eliminaciones en octavos de final de la Copa del Mundo de 2018 y de la Eurocopa 2020.

No se arrepintió de sentar a CR7

Portugal no encontró los caminos para romper el cerrojo de un Marruecos, la gran sorpresa del Mundial al cerrar su presentación en el cuarto lugar. El técnico Fernando Santos fue el gran señalado tras haber dejado a su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, en el banquillo de suplentes por la mayor parte del partido.

El delantero ingresó al terreno de juego cuando el partido estaba con el marcador en contra y no pudo hacer mucho para cambiar la historia. Ronaldo tuvo un par de aproximaciones al arco de la figura Bono, quien ahogó los gritos de gol y le dio nuevamente el tiquete a la siguiente ronda a los suyos.

Fernando Santos y Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar. - Foto: Getty Images

Ante los señalamientos en su contra, Fernando Santos salió a dar la cara y aclaró el por qué dejó a Cristiano por fuera de la nómina titular en un partido tan importante.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso”, dijo Santos el 10 de diciembre tras la eliminación.

En cuanto a la eliminación, el estratega aseguró que “duele igual (haber perdido con Marruecos), salir del Mundial siempre duele”, dijo el entrenador, de 68 años, a la televisión al término del juego disputado en el estadio Al Thumama.

Con información de la AFP.