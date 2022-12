Fiebre sin límites: mototaxista monta un televisor para que pasajeros vean partidos del Mundial Qatar 2022

Ocurrió en Honduras, un país con un escaso recorrido en los mundiales de fútbol, el más reciente de ellos en Brasil 2014, en el que quedó último de su grupo, y penúltimo entre las 32 selecciones participantes.

Pero no por ello la pasión tiene límites para los aficionados de este país centroamericano, cuyos hinchas están acostumbrados a ver los mundiales por televisión y no a viajar para apoyar su selección. Por eso, cuando se trata de ver a Messi, Cristiano, Mbappé y todas las estrellas que aún están en la lucha por el título, no hay excusas. No importa ni el cambio de horario, ni los compromisos laborales o familiares.

Y si uno de ellos se atraviesa, lo que importa es la actitud. Para la muestra, un botón: un mototaxista logró solucionar las preocupaciones de aquellos que por estos días temen perderse los detalles más cruciales del evento que paraliza al mundo cada cuatro años. Convencido de que debía agregarle valor a su servicio, no dudó en montar un televisor de 32 pulgadas y con definición 4K en el habitáculo en el que transporta a sus pasajeros para que puedan ver en vivo todos los cotejos de Qatar 2022.

Enseguida grabó un breve video, de apenas 11 segundos, que subió a su cuenta de TikTok y sin pensarlo se convirtió en un verdadero suceso. El hombre, que se identifica como @charlieborjas10 en la red social, ya tiene más de 2,4 millones de reproducciones desde hace tres días, cuando decidió contarle al mundo que estaba dispuesto a seguirles la corriente a los más locos por el fútbol.

Aunque no se sabe cómo logra que la señal de televisión sea estable mientras el mototaxi está en movimiento, pues el video no deja ver claramente si tiene un receptor portátil satelital, lo cierto es que también se las ingenió para incorporarle a su vehículo otra pantalla más pequeña, muy cerca del remodelado timón y de los asientos de cuero.

Desde ya muchos le dicen que su trabajo es digno de “Enchúlame la máquina”, el popular programa de la cadena televisiva MTV, en el que expertos recogían vehículos en estado lamentable y los entregaban con todo tipo de innovaciones mecánicas y lujos personalizados.

De hecho, en los comentarios al video lo felicitan no solamente por su ingenio sino por su pasión por el deporte rey. “Servicio 5 estrellas”, “mis respetos, eso es ser un verdadero hincha”, “esto es otro nivel”, “eso es viajar con clase”, son algunas de las frases que le dejan quienes no dejan de asombrarse con la publicación.

Incluso, un usuario colombiano lo felicitó, asegurándole que “esto parece en Quilla”, refiriéndose a similitud de su invento con los populares “picó”, que circulan causando estridencia por las calles barranquilleras con su música a todo volumen.

Como era de esperarse, no faltaron las críticas, entre ellas las de usuarios que aseguran que exagera en los aditamentos: “A la madre, creo que vale más lo que trae que lo que vale la motito”, señala uno de ellos. Lo único cierto es que el ingenioso joven ha visto crecer sus ingresos notablemente, pues no da abasto parta transportar a tantos clientes, unos que no quieren perderse los partidos y otros que no se resisten a probar la novedad.

Eso sí, está plenamente convencido de que ahora que empieza lo que muchos consideran el verdadero mundial, con la disputa de la ronda de cuartos de final, tendrá que darle un pequeño respiro al fanático que vive dentro de él para ver los cruciales cotejos. Todo porque al fin al cabo primero fue hincha furibundo del fútbol que mototaxista. ¿Y los clientes? Que esperen.