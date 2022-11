Filetes bañados en oro y platos costosísimos se ofrecen en el restaurante más visitado por los jugadores influyentes del Mundial Qatar 2022

Polémico, millonario y famoso son tres características de Salt Bae, que en realidad se llama Nusret Gökçe. Ha sido hasta la imagen de un meme, en el que se le ve echando una pizca de sal a sus famosas carnes.

Esas mismas carnes que tienen en la cima a su restaurante Nusr ET, y que por estos días es uno de los más visitados en Qatar. Más allá de la suntuosidad del lugar, el chef es cercano a muchas celebridades del mundo. Ahí están incluidos los jugadores de futbol renombrados.

Es más, unos de los últimos en visitarlo fueron los de la selección española. Asensio, Busquets, Pedri, Jordi Alba, Carvajal, Marcos Llorente, Morata, Koke, Robert Sánchez, Eric García, Dani Olmo, Laporte, Yeremy Pino, Unai Simón, Guillamón, Balde, Gavi, Ansu Fati y Pau Torres hacían parte de una de las delegaciones.

Pero, hay más, ¿qué hace a ese personaje tan popular y controvertido? Su historia comenzó con muchas carencias económicas y con su gusto por las carnes. Aprendió desde muy joven y fue escalando poco a poco. Con su personalidad y excentricidades ha logrado convertir sus recetas y su misma presencia en un símbolo de lujo, eso si uno muy costoso.

El plato que más llega a valer se acerca a los 10 millones de pesos. Es el filete bañado en oro. Se leen en el menú otras preparaciones como Bistec dorado, Tomahawk dorado, Sirt dorado y muchos otros platos como hamburguesas, papas fritas o sushi.

Fue polémico en esta región de América por la visita que hizo el mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Las críticas llovieron por lo paradójico del asunto.

Por ahora, se seguirán viendo imágenes de famosos personajes al lado del chef de 39 años que considera sus preparaciones, más allá de comida normal, una obra de arte muy exclusiva.

Mundial Qatar 2022: así van las cuentas de los equipos para clasificar

Este viernes, 25 de noviembre, inició la fecha dos del Mundial de Qatar, con los partidos entre Gales e Irán, Qatar frente a Senegal, Países Bajos contra Ecuador e Inglaterra y Estados Unidos, válidos por el grupo A y B de la competición.

En ese orden de ideas, el primer equipo en quedar eliminado fue el anfitrión, ya que el conjunto dirigido por el español Félix Sánchez cayó derrotado tres goles a uno con Senegal. Por su parte, Países Bajos y Ecuador empataron por la mínima diferencia, razón por la cual el juego entre sudamericanos y africanos define a uno de los clasificados.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro con solo el empate asegurarán su presencia a los octavos de final; sin embargo, los senegaleses de conseguir la victoria podrían pasar en la primera posición del grupo A. Por otra parte, Países Bajos con solo la victoria y el empate podrán clasificar.

Por su parte, Gales quedó a puertas de la eliminación, ya que perdió con Irán dos goles a cero, motivo por el cual el conjunto dirigido por Carlos Queiroz de derrotar a Estados Unidos la siguiente fecha obtendrá su cupo; no obstante, si los norteamericanos consiguen la victoria, dejarán sin opciones a Irán. Inglaterra solo debe ganar o empatar para clasificar.

England's Marcus Rashford celebrates with teammates after scoring his side's fifth goal during the World Cup group B soccer match between England and Iran at the Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, Monday, Nov. 21, 2022. (AP/Frank Augstein) - Foto: AP/Frank Augstein

Ahora bien, el grupo C es uno de los más complejos hasta el momento, ya que si Argentina pierde con México no tendrá chances de clasificar, pero de ganar, los dirigidos por Gerardo el ‘Tata’ Martino no tendrán su clasificación directa. En cambio, si Arabia Saudita vence a Polonia, será el primer clasificado del mencionado grupo; a Polonia, por su parte, no le sirve la derrota.

Asimismo, quien tiene más chances de clasificar por el grupo D es Francia, ya que de vencer a Dinamarca llegará a seis puntos, mientras que Australia, después de perder contra Túnez, le dirá adiós a la Copa del Mundo. De empatar, ganar o perder, Túnez y Dinamarca podrán clasificarse en la última fecha.

Por otra parte, el grupo E es uno de los más emocionantes de la competición, debido a que España, de conseguir la victoria el próximo domingo 27 de noviembre, solo podrá clasificarse si Costa Rica vence a Japón. Sin embargo, una hipotética victoria de España eliminará directamente a Alemania. Japón, de ganarle al equipo de Luis Fernando Suárez y de perder España, será el gran clasificado a los octavos de final.

Del grupo F el primer clasificado podría ser Bélgica, ya que solo debe ganar su partido contra Marruecos. Canadá, si llegara a perder con Croacia, se despedirá de la competencia. Los conjuntos africano y europeo, de ganar, perder o empatar, no estarán eliminados ni clasificados en la segunda fecha.

De igual manera, si Brasil le gana a Suiza podrá clasificarse solamente si Camerún no vence a Serbia. No obstante, Serbia quedaría eliminado si pierde y Brasil le gana a Suiza. En cambio, si gana Suiza y Serbia no vence a Camerún, el primer clasificado será el conjunto de Xherdan Shaquiri. Un empate del grupo G dejará a todos los equipos con opciones.