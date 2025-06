Filtran radical decisión que afecta a Atlético Nacional: esta es la postura en crucial negocio

🚨Boca rechazó la oferta de Atlético Nacional por Jorman Campuzano. *️⃣Era de u$s 1.5M. El club está dispuesto a negociar al futbolista, pero pretende que se acerquen al valor de la cláusula de salida, que es de u$s 2.500.000. pic.twitter.com/CZXkORcfa7

Lo único cierto, por ahora, es que Jorman quiere seguir vistiendo los colores del paisa. “Mi mente es estar acá siempre. Ya lo hablé con mi familia: si me toca ir a Boca, y hablarlo personalmente, donde acá soy muy feliz, pero bueno, no depende de mí, yo siempre respeto un contrato que firmo, nunca paso por encima de ninguna institución, y ahora será decir las cosas allá (...) vamos a ver qué decisión toma Boca Juniors, pero lo ratifico y le digo que voy a hablar para volver acá. No quiero escuchar otra oferta”, dijo hace unos días en Noticias del Verde.