Filtran video de hinchas de Millonarios en avión rumbo a Medellín: “Cantemos todos, esta vez no hay piedad”

Antes de las elecciones legislativas que paralizarán a todo un país el fin de semana, hay un evento que también tendrá la mirada de Colombia encima. Es noche de fútbol, con ambiente tenso de por medio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, pues Atlético Nacional y Millonarios se verán las caras.

Las autoridades ya están advertidas y es otra edición de uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano en la historia. El juego es válido por la fase previa de la Copa Sudamericana, segundo torneo de la Conmebol que resulta bastante atractivo para los equipos de Colombia, que en los últimos años no han podido estar a la altura en la Libertadores.

Es por eso que el partido es decisivo. Primero porque es una serie a juego único y el sorteo decidió que la sede es el Atanasio Girardot de Medellín. Algo más de 90 minutos que dejarán un gran vencedor y un mal herido que será señalado como fracaso si sale perdedor del máximo escenario antioqueño.

Alfredo Morelos y Leo Castro, goleadores de Nacional y Millonarios, respectivamente, para Copa Sudamericana Foto: Colprensa

Atlético Nacional vs. Millonarios es un partido cargado de iras, rencillas, odios, conspiraciones, señalamientos. Es considerado el partido máximo de Colombia y ahora verdes y azules miden fuerzas. Algunos fanáticos del Embajador están lejos del temor y decidieron viajar a la ciudad de Medellín para hacerle frente a su eterno rival en la historia.

Video de hinchas de Millonarios rumbo a Medellín

En un vuelo que partió desde Bogotá hacia la ciudad de Medellín, se ven los valientes hinchas sintiendo el amor hacia Millonarios, pero también el odio a Nacional. Eso se ve reflejado en cada una de las palabras que se escuchan en el clip multimedia filtrado en la red social X. Según Grok, la inteligencia artificial de X, el video fue grabado este 3 de marzo en horas de la tarde.

Hinchas de Millonarios en el estadio. Foto: COLPRENSA

Los fanáticos entonan unas letras de ‘Paisa escúchalo bien’, una de las canciones más radicales de las barras bravas de Millonarios, donde mandan un mensaje a la hinchada de Atlético Nacional.

“Cantemos todos que esta vez no hay piedad para matar a un sureño”, es una de las frases que se escucha de los hinchas de Millonarios mientras están en el avión.

En el de las 5:30 de avianca , como dije pic.twitter.com/ntTYbfUSAc — / G8 (@rasaproyectoco) March 3, 2026

Alineaciones Nacional vs. Millonarios

El principal objetivo de Nacional y Millonarios es clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, si no se cumple, la mira de los más críticos la tendrá encima, aumentando la presión e incluso forzando decisiones en los directivos.

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Mateus Uribe; Juan Rengifo, Andrés Sarmiento, Cristian Arango; Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Mackalister Silva; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro. DT: Fabián Bustos.