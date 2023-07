Fin a la novela de Roger Martínez: el delantero volverá al fútbol argentino tras su paso por México

Este no será el primer capítulo de Roger Martínez con Racing, ya que previamente defendió los colores del club en las temporadas 2013/14 y 2016, antes de partir hacia el fútbol chino. Con su regreso a la institución que lo vio debutar en el 2013, Martínez aportará su experiencia y calidad al frente de ataque, acompañando a jugadores destacados como Maximiliano Romero y Nicolás Reniero.

No obstante, el reencuentro no fue sencillo para Martínez, ya que tuvo que ceder en lo económico, resignando parte de su contrato para materializar su retorno a Avellaneda. Las ofertas que recibió no igualaban lo que ganaba en México ni lo que le prometían desde Arabia Saudita, lo que demuestra su compromiso y deseo de volver a Racing.