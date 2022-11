Francia vive pesadilla a pocas horas de su debut en Qatar; otra figura no entrena hace dos días

La actual campeona del mundo, Francia, vive amargos momentos a menos de 48 horas de su debut en el Mundial de Qatar 2022. El equipo galo confirmó este sábado 19 de noviembre la que hasta ahora ha sido la baja más crucial de su equipo, pues después de varios días estando en vilo, se confirmó que el delantero Karim Benzema no estará por una lesión.

“Golpeado en el cuádriceps del muslo izquierdo, Karim Benzema se ve obligado a renunciar a participar en la Copa del Mundo. Todo el equipo comparte la tristeza de Karim y le desea una pronta recuperación”, publicó la selección de Francia en Twitter.

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial.



Toute l'équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

Minutos antes del comunicado oficial, el medio Le Parisien había dado a conocer la primicia. “La sentencia es inapelable. Después de pasar los exámenes por la tarde en el hospital de Aspetar, la clínica por excelencia en Doha, el francés se debe perder la Copa del Mundo, según nuestra información”, se lee en la publicación.

La ausencia de Benzema en la vigente campeona del mundo se ha sumado a la de N’Golo Kanté, quien no pudo reponerse de su molestia en el tendón de la corva, Paul Pogba, por una lesión en su rodilla y Nkunku, jugador que también se tuvo que bajar del bus de Qatar pro un golpe en su rodilla.

“La razón me dice que deje mi sitio”, reaccionó Benzema en la noche del sábado. “En mi vida nunca he abandonado, pero esta noche, tengo que pensar en el equipo como siempre hice, entonces la razón me dice que deje mi puesto a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer un bonito Mundial”, escribió en Instagram unos minutos después del anuncio de su baja.

Convaleciente desde hace un mes, Benzema esperaba ver algo de luz al final del túnel, este sábado al participar en su primer entrenamiento colectivo con los Bleus. Pero “se vio obligado a acortar la sesión” debido a un dolor a nivel del cuádriceps del muslo izquierdo que “precisará de un plazo de convalecencia de tres semanas”, indicó la Federación Francesa de Fútbol.

“Estoy extremadamente triste por Karim, que había hecho de este Mundial un objetivo mayor. A pesar de este nuevo duro golpe para la selección de Francia, tengo toda la confianza en mi grupo. Haremos todo para afrontar el inmenso reto que nos espera”, declaró el seleccionador de la vigente campeona del mundo, Didier Deschamps, citado en el comunicado.

Nueva preocupación

Ahora, este domingo se confirmó que el centrocampista que milita en el Real Madrid, Eduardo Camavinga, no se entrenó con sus compañeros en Doha, a dos días de la entrada en liza de los Bleus ante Australia en el Mundial de Qatar.

El cuadro técnico galo mencionó que tomó una simple medida de precaución con el jugador del Real Madrid para proteger al mediocentro de unas molestias en una pierna.

Francia defenderá el martes el título mundial contra Australia, antes de medirse a Dinamarca y Túnez, los días 26 y 30 de noviembre, respectivamente, correspondientes al grupo D.