Franco Colapinto sale a pedir perdón tras decir despectivas palabras sobre Uruguay: esto dijo

“Uruguayos hay muy pocos. No sé bien la población de Uruguay… ¿Tres millones? O sea, Uruguay es como una provincia Argentina . Son como parte de Argentina”, arrancó afirmando Colapinto.

Y siguió: “Entonces, Uruguay no es que inventa cosas, es que se lleva lo que inventamos nosotros, y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino. A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que allá hay más argentinos que uruguayos”.

Finalmente, cerró: “Bien Uruguay, ¿eh? Pero el mate no lo inventaron , el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco. No inventaron un choto, boludo, se copiaron todo”.

“Che, quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes que dije de Uruguay , fue obviamente en tono de joda… era un pódcast divertido entre amigos. A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo”, arrancó escribiendo Franco.

Y añadió: “No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas, mate, empanadas y me prendí… amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”.