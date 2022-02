Frank Lampard no oculta su cariño por Yerry Mina en Everton | Esto dijo

La temporada 2021-22 para el colombiano Yerry Mina no ha sido la mejor. Pese a empezar con un gran nivel que lo puso como uno de los mejores centrales de la Premier League, las lesiones se han vuelto un karma para el defensor que no disputa un duelo desde el pasado 8 de febrero tras salir en el juego de Everton, ante Newcastle.

En el cuerpo técnico del equipo inglés saben la importancia del cafetero en la plantilla, por lo que su técnico, Frank Lampard, no ocultó la nostalgia que da el no poder contar con el zaguero. “Yerry Mina también ha sido un gran líder desde atrás, lo hemos extrañado. En el caso de Mina, probablemente lo extrañarán durante al menos otro mes, lo cual es un poco frustrante”, resaltó el entrenador en charla con Royal Blue Podcast.

El colombiano no la pasa para nada bien en esta temporada por las lesiones. - Foto: Getty Images

Gracias a sus constantes lesiones musculares, Mina solo ha podido disputar un total de 11 juegos en esta temporada, dato menor al esperado en un defensa de talla mundial.

Ahora bien, la gran noticia para el colombiano es que su lesión, de la que tanto se tuvo terror de una posible cirugía, finalmente no tendrá dicho proceso. En Everton aseguraron que el colombiano no necesitará pasar por el quirófano y podrá recuperarse con reacondicionamiento. “Mina no necesita cirugía. Esperamos que ese siga siendo el caso, por lo que estamos trabajando en la lesión ahora”.

Por otra parte, el entrenador del cafetero en el cuadro inglés reveló el plan de trabajo y los objetivos que esperan alcanzar en la recuperación de dicha lesión para Mina: “Yerry está aquí trabajando con nuestro equipo médico para tratar de dar algunos pasos tempranos y asegurarse de que se recupere, porque sé que ha tenido algún tipo de lesiones repetitivas, diferentes lesiones, pero ha tenido sus problemas”.

Finalmente, recalcó en que el colombiano requiere trabajo y fuerza mental para lograr que vuelva a las canchas en un nivel óptimo: “No será cirugía, pero será mucho trabajo detrás de escena. Obviamente, también es una lesión bastante larga, por lo que Yerry necesitará algo de tiempo mental para tomar un respiro a veces”.

¿Cambiará de equipo?

Actualmente, Mina mantiene un contrato con el equipo inglés Everton, que se encuentra estipulado a vencerse en junio de 2023. Aun con esa negociación firmada, desde Sudamérica un importante club del continente ve con buenos ojos la llegada del cafetero a sus filas, entendiendo que ya ha jugado en la liga en la que podría recalar, y que podría ser una oportunidad perfecta para robustecer la nómina de dicho equipo con el cafetero.

Según la información del medio Torcedores de Brasil, el equipo que pretendería a Mina es el poderoso Flamengo, campeón de la Copa Libertadores hace pocos años y que en la última edición fue figura, además de finalista. El equipo brasileño se plantea la posibilidad bajo la condición de préstamo, con un valor de 2 millones de euros para que el zaguero colombiano llegue al equipo rojinegro.

Lo cierto es que esta transacción no podría hacerse de manera inmediata, debido a que el mercado de pases ya cerró en las principales ligas de fútbol de Europa. Sin embargo, las negociaciones de verano en Inglaterra serían las que abran la posibilidad para que el colombiano recale en este importante club de Brasil.

La información surgida desde los medios brasileños fue constatada por un programa de Blu Radio, a través de la periodista Marina Granziera, quien confirmó que sí existe un importante empresario que busca el regreso del defensor al fútbol de Brasil, más específicamente al Flamengo: el empresario Giuliano Bertolucci ha ofrecido al Flamengo de Brasil. Está Rodrigo Caio y David Luiz, pero quieren otro defensa de peso. La oferta sería de préstamo con opción de compra.