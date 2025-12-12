Suscribirse

Fue bicampeón con Luis Díaz y se retira por delicada enfermedad: “Tengo artrosis degenerativa”

A horas de la final de Junior vs. Deportes Tolima, cayó una lamentable noticia para la afición del conjunto rojiblanco.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 8:05 p. m.
Rafa Pérez celebrando el título del Junior de Barranquilla en 2018, al lado de Luis Díaz.
Rafa Pérez celebrando el título del Junior de Barranquilla en 2018, al lado de Luis Díaz. | Foto: Getty Images

Mientras analizaba la final entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, el defensor Rafael Pérez anunció su retiro como futbolista profesional a los 35 años.

Rafa pasó por varios equipos del fútbol colombiano como Real Cartagena, Independiente Medellín y Santa Fe, pero su mejor momento lo vivió con la camiseta del Junior.

En el conjunto barranquillero consiguió el bicampeonato de 2018-II y 2019-I, en un equipo de ensueño que contaba con Teófilo Gutiérrez, Sebastián Viera y Luis Díaz como principales figuras.

Contexto: Inteligencia artificial dice quién ganará la final (ida) de Junior vs. Tolima: lanzó marcador

Allí también ganó la Copa Colombia de 2017 y la Superliga de 2019.

Rafa Pérez era el líder defensivo de ese Junior que dominó el fútbol colombiano a su antojo y por poco se corona campeón de la Copa Sudamericana contra Athletico Paranaense.

De hecho, el cartagenero era el principal encargado de patear los penales en ese entonces. En el partido de ida estrelló su cobro en el horizontal y en la vuelta le cedió los honores a Jarlan Barrera antes que la mandara a las nubes.

BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 12: Teófilo Gutiérrez, Marlon Piedrahita and Rafael Pérez of Atletico Junior celebrate with the trophy winning the Torneo Apertura Liga Aguila 2019 championship after a second leg match between Deportivo Pasto and Atletico Junior 2019 at Estadio El Campin on June 12, 2019 in Bogota, Colombia. (Photo by Luis Ramirez/Getty Images)
Teófilo Gutiérrez, Marlon Piedrahita y Rafael Pérez levantando el bicampeonato de Junior en 2019. | Foto: Getty Images

El viacrucis de Rafa Pérez

Ese gran nivel que mostró con el Junior de Barranquilla le permitió dar el salto al fútbol argentino, donde defendió las camisetas de Talleres y San Lorenzo.

En 2024 volvió para un segundo ciclo en el cuadro tiburón, pero ya no era lo mismo.

Rafa Pérez sufrió una delicada lesión en el tobillo de la que todavía no se cura, más allá de las operaciones a las que sometió y el tratamiento diseñado por los médicos.

Contexto: Lucas González lanza picante mensaje sobre Junior: calentó la final de la Liga BetPlay

Después de tanto esperar por su regreso a las canchas, el cartagenero prefirió hacer uso del retiro y garantizar que tendrá una buena calidad de vida para los próximos años.

“Lo decidimos con los médicos, el año pasado tuvimos una lesión bastante fuerte de la que no nos pudimos recuperar y ha dejado secuelas”, confesó en pleno programa de DSports.

Rafa Pérez dio detalles de lo que ha sido su situación médica. “Tengo tres operaciones en el tobillo en el último año y medio y han dejado secuelas, han dejado desgaste y una artrosis degenerativa. No queremos exponernos más porque en un futuro podría traerme consecuencias para hacer vida normal”, añadió.

El zaguero central de 35 años recuerda con cariño lo que fueron esos títulos, las alegrías y las tristezas que vivió al lado del balón. “Fue una decisión bastante dura, pero somos conscientes de la situación y estoy tranquilo, fueron 17 años de fútbol profesional, pude alcanzar sueños de niño, los disfruté”, completó.

Los hinchas de Junior han enviado sus mensajes de apoyo para Rafa Pérez, recordándolo por esa fortaleza que solía mostrar en la cancha y el liderazgo con el que incluso llegó a portar la cinta de capitán.

Noticias Destacadas

