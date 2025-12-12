Mientras analizaba la final entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, el defensor Rafael Pérez anunció su retiro como futbolista profesional a los 35 años.

Rafa pasó por varios equipos del fútbol colombiano como Real Cartagena, Independiente Medellín y Santa Fe, pero su mejor momento lo vivió con la camiseta del Junior.

En el conjunto barranquillero consiguió el bicampeonato de 2018-II y 2019-I, en un equipo de ensueño que contaba con Teófilo Gutiérrez, Sebastián Viera y Luis Díaz como principales figuras.

Allí también ganó la Copa Colombia de 2017 y la Superliga de 2019.

Rafa Pérez era el líder defensivo de ese Junior que dominó el fútbol colombiano a su antojo y por poco se corona campeón de la Copa Sudamericana contra Athletico Paranaense.

De hecho, el cartagenero era el principal encargado de patear los penales en ese entonces. En el partido de ida estrelló su cobro en el horizontal y en la vuelta le cedió los honores a Jarlan Barrera antes que la mandara a las nubes.

Teófilo Gutiérrez, Marlon Piedrahita y Rafael Pérez levantando el bicampeonato de Junior en 2019. | Foto: Getty Images

El viacrucis de Rafa Pérez

Ese gran nivel que mostró con el Junior de Barranquilla le permitió dar el salto al fútbol argentino, donde defendió las camisetas de Talleres y San Lorenzo.

En 2024 volvió para un segundo ciclo en el cuadro tiburón, pero ya no era lo mismo.

Rafa Pérez sufrió una delicada lesión en el tobillo de la que todavía no se cura, más allá de las operaciones a las que sometió y el tratamiento diseñado por los médicos.

Después de tanto esperar por su regreso a las canchas, el cartagenero prefirió hacer uso del retiro y garantizar que tendrá una buena calidad de vida para los próximos años.

“Lo decidimos con los médicos, el año pasado tuvimos una lesión bastante fuerte de la que no nos pudimos recuperar y ha dejado secuelas”, confesó en pleno programa de DSports.

Rafa Pérez dio detalles de lo que ha sido su situación médica. “Tengo tres operaciones en el tobillo en el último año y medio y han dejado secuelas, han dejado desgaste y una artrosis degenerativa. No queremos exponernos más porque en un futuro podría traerme consecuencias para hacer vida normal”, añadió.

El zaguero central de 35 años recuerda con cariño lo que fueron esos títulos, las alegrías y las tristezas que vivió al lado del balón. “Fue una decisión bastante dura, pero somos conscientes de la situación y estoy tranquilo, fueron 17 años de fútbol profesional, pude alcanzar sueños de niño, los disfruté”, completó.