¿Fue penal? Así fue la acalorada discusión de comentaristas en el partido Argentina vs. Arabia

En la madrugada de este martes, los comentaristas de fútbol Roy Keane y Graeme Souness protagonizaron un divertido y caluroso debate durante el descanso del primer partido de Argentina en el Mundial contra Arabia Saudí.

Mientras discutían, los jugadores convertidos en analistas se enfrentaron después de que Argentina recibiera un penalti tempranero, cuando el centrocampista Leandro Paredes pareció ser tirado al suelo por el saudí Mohamed Kanno.

Keane dijo que no creía que fuera un penalti antes de que la presentadora de ITV, Laura Woods, señalara una repetición del incidente.

Souness intervino entonces: “No está (el defensa) mirando el balón, Laura”.

Woods explicó entonces: “La razón para dar esto es que se ha pedido a los árbitros y a los oficiales que estén atentos a los bloqueos y a las retenciones sin mirar el balón, sin intención de jugarlo. ¿Es eso lo que vemos aquí, Graeme?”.

“Definitivamente”, respondió Souness. “No sabe dónde está el balón y solo le interesa el jugador argentino. No sabe cuándo se ha pateado, no está mirando y creo que eso es un penalti para mí”, dijo Woods.

Keane discrepó seguro. “No, no, no”, dijo. “Lo único que hará esto es fomentar las zambullidas. Él (Paredes) lo está arrastrando (al defensor)”.

Souness replicó entonces, afirmando que Keane no estaba escuchando lo que decía Woods.

“Esta es una directiva de los árbitros, no se trata de una opinión, es un hecho. El tipo no estaba mirando el balón”, comentó Souness, a lo que un aparentemente frustrado Keane respondió: “He oído exactamente lo que ha dicho (...) Estoy aquí para dar mi opinión. Eso no es un penalti”.

Los expertos siguieron yendo de un lado a otro, cortándose mutuamente.

Souness argumentó: “No se trata de nuestras opiniones. Se trata de las leyes del juego. La interpretación de la nueva ley es que si no estás mirando el balón es un penalti”.

Keane no se retractó de su postura, diciendo repetidamente que estaba exponiendo su opinión con toda la razón del mundo.

“Estoy aquí para dar mi opinión, que no es penal para mí, lo diré de nuevo: es mi opinión”, dijo. “Esa es mi opinión. Estoy aquí para dar mi opinión de que no es un penalti”.

A continuación, Souness desestimó por completo la postura de Keane y le aconsejó que dejara de hablar.

“Te he oído decirlo 10 veces, deja que hable otro. Aprenderás mucho más si escuchas en lugar de hablar todo el tiempo”.

Messi no se ocultó y dijo que “no hay excusas” tras la derrota de Argentina

Lionel Messi debutó este martes en el Mundial de Qatar 2022, jugando así su primer partido en la que es su quinta participación en la Copa del Mundo, luego de estar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Para sorpresa de él y para el mundo del fútbol, Arabia Saudita le puso fin al invicto de la Albiceleste, que no perdía desde las semifinales de la Copa América de 2019, el 2 de julio de ese año, cuando fue eliminada por Brasil. Desde ese entonces, sumaba 36 partidos sin conocer la derrota, algo que terminó sorpresivamente este martes 22 de noviembre en su debut en el Mundial de Qatar 2022.

El récord histórico entre las selecciones lo sigue manteniendo Italia, que entre 2018 y 2021 llegó a 37 juegos sin perder.

Pese a la derrota, Messi debutó con anotación en la edición número 22 del Mundial. Desde el punto penal, el atacante de 35 años llegó a siete goles en los cinco Mundiales que ha disputado. Como dato, en la única Copa del Mundo que no marcó fue en Sudáfrica 2010, en la que disputó cinco partidos de los 20 que lleva en la actualidad.

Después del partido, cuando pasaba por la zona mixta, Messi se detuvo para atender a los medios de comunicación y dijo que sabían que “Arabia es un equipo con buenos jugadores, que mueve bien la pelota y que adelanta mucho la línea”. “Lo trabajamos, pero nos aceleramos un poco”.

“No hay excusas. Vamos a estar más unidos que nunca. Este grupo es fuerte y lo ha demostrado. Es una situación que hace mucho tiempo no nos tocaba pasar. Ahora hay que demostrar que este es un grupo de verdad”, agregó.

Para Messi este es “un golpe muy duro para todos”, porque no esperaban “empezar de esta manera” el Mundial de Qatar 2022. “Por algo pasan las cosas. Hay que preparar lo que viene, tenemos que ganar o ganar y depende de nosotros”, aseguró.

Además, el jugador del PSG aprovechó para asegurar que está “bien” físicamente y el tobillo, que parecía inflamado en fotos de la prensa, no le está afectado su desempeño en la Copa del Mundo.