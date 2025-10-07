Suscribirse

Deportes

Fuerte lluvia de cuadrangulares en Milwaukee deja a este equipo al borde de la eliminación

Cerveceros volvió a dominar a Cachorros y quedó a un paso de la final de la Liga Nacional.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

7 de octubre de 2025, 8:22 p. m.
Cerveceros y Cachorros cerraron la jornada de las series divisionales de este martes 6 de octubre.
Cerveceros y Cachorros cerraron la jornada de las series divisionales de este martes 6 de octubre. | Foto: Getty Images

Milwaukee Brewers y Chicago Cubs se enfrentaron en el segundo partido de la serie divisional, en un encuentro que cerraba la jornada de las Grandes Ligas.

Contexto: A esta hora, juegan los Yankees de Aaron Judge: continúan las series divisionales de la MLB

En el primer encuentro, en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, los locales se llevaron la victoria, y de ganar nuevamente este lunes 6 de octubre su ventaja sería casi irremontable.

Por lo que Cachorros sabía que tenían que darlo todo para no quedar atrás, y por ello, rápidamente en la primera entrada Seiya Suzuki conectó un jonrón con Nico Hoerner y Kyle Tucker en bases, por lo que el marcador en la parte alta de la primera entrada era de 3 a 0.

Pero los Cerveceros por algo fueron el mejor equipo de la temporada regular y minutos después, en la parte baja de la primera entrada, Andrew Vaughn bateó un cuadrangular con William Contreras y Christian Yelich en las bases, por lo que el marcador se puso 3 a 3.

El partido seguía en un ritmo frenético y, de nuevo con un jonrón, pero esta vez de William Contreras, los locales se pusieron al frente 4 a 3, en la parte baja de la tercera entrada.

En la parte baja de la cuarta entrada, nuevamente Cerveceros sumó de a tres, gracias a un jonrón de Jackson Chourio, con el que Caleb Durbin y Joey Ortiz llegaron a home y pusieron las cosas 7 a 4.

Cerveceros llegó a la parte alta de la novena entrada con una ventaja de tres carreras, por lo que era cuestión de tres outs para sellar su victoria y tener un pie en la final de división.

Como cerrador entró Abner Uribe quien ponchó a dos de los bateadores que entraron y le dio la victoria a su equipo por 7 carreras a 4.

Con esta victoria, Cerveceros se une al Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays, como los equipos que tienen una ventaja de dos juegos sobre sus rivales.

Contexto: Dodger y Philles protagonizaron una fuerte disputa en las Grandes Ligas: este fue el ganador

La serie continuará el próximo miércoles 8 de octubre en el Wrigley Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos y con una victoria, Milwaukee Brewers clasificará a la final de la Liga Nacional.

En dicha instancia podría enfrentarse al ganador entre la serie de Philadelphia Phillies y Los Ángeles Dodgers.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El próximo 12 de octubre se implosionarán los puentes de Puente Aranda, donde confluyen cuatro importantes vías de la ciudad

2. Excomandante de las Fuerzas Militares rechazó señalamientos por el asesinato de los abogados Eduardo Umaña y Jesús María Valle

3. El cruce de trinos entre el presidente Petro y el exvicepresidente ‘Pacho’ Santos: “Nuevamente, llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen”

4. Seis contratos por $17.000 millones enredan a Misael Cadavid; parte del dinero habría sido usado para su campaña electoral a la Cámara de Representantes

5. Presuntos asesinos de un guardián del Inpec se enfrentaron a bala con la Policía: ocho fueron capturados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MLBLas Grandes LigasGrandes Ligas de Béisbolchicago

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.