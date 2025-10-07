Milwaukee Brewers y Chicago Cubs se enfrentaron en el segundo partido de la serie divisional, en un encuentro que cerraba la jornada de las Grandes Ligas.

En el primer encuentro, en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, los locales se llevaron la victoria, y de ganar nuevamente este lunes 6 de octubre su ventaja sería casi irremontable.

Por lo que Cachorros sabía que tenían que darlo todo para no quedar atrás, y por ello, rápidamente en la primera entrada Seiya Suzuki conectó un jonrón con Nico Hoerner y Kyle Tucker en bases, por lo que el marcador en la parte alta de la primera entrada era de 3 a 0.

Pero los Cerveceros por algo fueron el mejor equipo de la temporada regular y minutos después, en la parte baja de la primera entrada, Andrew Vaughn bateó un cuadrangular con William Contreras y Christian Yelich en las bases, por lo que el marcador se puso 3 a 3.

ANDREW VAUGHN ANSWERS RIGHT BACK



TIE GAME #NLDS pic.twitter.com/sDVmPlzLDy — MLB (@MLB) October 7, 2025

El partido seguía en un ritmo frenético y, de nuevo con un jonrón, pero esta vez de William Contreras, los locales se pusieron al frente 4 a 3, en la parte baja de la tercera entrada.

En la parte baja de la cuarta entrada, nuevamente Cerveceros sumó de a tres, gracias a un jonrón de Jackson Chourio, con el que Caleb Durbin y Joey Ortiz llegaron a home y pusieron las cosas 7 a 4.

Jackson Chourio THREE-RUN HOMER



All seven @Brewers runs have come via home runs! #NLDS pic.twitter.com/wVJnG0qsVi — MLB (@MLB) October 7, 2025

Cerveceros llegó a la parte alta de la novena entrada con una ventaja de tres carreras, por lo que era cuestión de tres outs para sellar su victoria y tener un pie en la final de división.

Como cerrador entró Abner Uribe quien ponchó a dos de los bateadores que entraron y le dio la victoria a su equipo por 7 carreras a 4.

Con esta victoria, Cerveceros se une al Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays, como los equipos que tienen una ventaja de dos juegos sobre sus rivales.

La serie continuará el próximo miércoles 8 de octubre en el Wrigley Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos y con una victoria, Milwaukee Brewers clasificará a la final de la Liga Nacional.