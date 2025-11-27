Suscribirse

Fuertes imágenes en Atlético Nacional vs. Junior: video revela brutal golpiza a un hincha

En la tribuna del Estadio de Ditaires se presentaron actos de violencia contra un presunto infiltrado.

Redacción Deportes
27 de noviembre de 2025, 3:10 p. m.
Atlético Nacional se arriesga a una nueva sanción por el comportamiento de sus hinchas.
Atlético Nacional se arriesga a una nueva sanción por el comportamiento de sus hinchas. | Foto: Captura Denuncias Antioquia // David Jaramillo

Vuelve y juega con la violencia en los estadios de Colombia. El empate de Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla se vio empañado por la golpiza que hinchas locales le propinaron a un presunto infiltrado en la tribuna.

Cabe recordar que para este partido estaba prohibido el ingreso a aficionados del Junior, con el recuerdo de lo sucedido en el segundo semestre del año pasado en el Estadio Atanasio Girardot.

En los videos publicados a través de redes sociales se ve el momento en que varios hinchas identificados con prendas de Atlético Nacional golpean a un sujeto de camiseta blanca y lo lanzan desde la tribuna hacia el suelo.

Sin posibilidad de intervenir, las autoridades atendieron al espectador agredido en la zona baja del Estadio Ditaires.

Otra vez en un Nacional vs. Junior

Este hecho de intolerancia empaña lo que fue un espectáculo futbolístico en Itagüí y enciende las alarmas para la revancha que se jugará el próximo domingo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Junior tampoco admitirá el ingreso de hinchas visitantes, lo que implica que está prohibido el uso de prendas alusivas a Nacional en todas las tribunas.

La violencia entre ambas hinchadas se ha incrementado en los últimos duelos. En septiembre de 2024, el partido de Nacional vs. Junior fue suspendido por desmanes entre hinchas locales y la barra de Los Kuervos que habían viajado hasta Medellín.

Esos disturbios dieron como resultado que se aplicara una fuerte sanción para el cuadro verdolaga y Junior ganara el partido en los escritorios.

Ante la gravedad de los hechos que se presentaron este miércoles en Ditaires, la Dimayor podría intervenir con un nuevo castigo para la hinchada de Nacional en los próximos juegos de cuadrangulares o un la hipotética final del campeonato.

Atlético Nacional llenó el Estadio de Ditaires en Itagüí
Atlético Nacional llenó el Estadio de Ditaires en Itagüí | Foto: David Jaramillo

Ánimos caldeados

Lo cierto es que los ánimos estuvieron caldeados dentro y fuera de la cancha. Teófilo Gutiérrez, por ejemplo, se enfrentó contra Alfredo Morelos en un cruce de insultos que quedó registrado por las cámaras de Win Sports.

Y es que ambos necesitaban el resultado para sacar diferencias en la tabla de posiciones del grupo A, que está más apretado que nunca a la espera del partido que disputarán América de Cali e Independiente Medellín este jueves.

A raíz del empate, Junior quedó como líder por goles a favor y ahora mismo sería uno de los finalistas por el título de diciembre.

No obstante, todavía quedan tres fechas por delante que seguramente serán de infarto para todos los aficionados del fútbol profesional colombiano.

El próximo partido será Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional en el Metropolitano, duelo programado para el domingo 30 de noviembre a las 6:30 de la tarde.

