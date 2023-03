Futbolista que se declaró homosexual reveló qué le dijeron su exesposa, sus compañeros y su técnico: “Había algo entre nosotros”

El futbolista checo Jakub Jankto decidió salir del closet y revelarle al mundo que era homosexual. Mediante un comunicado que publicó en febrero pasado, aseguró sentirse libre luego de haber revelado algo que venía ocultando desde que era niño.

Ahora, el jugador del Sparta Praga habló con Marca y contó detalles de cómo había decidido tomar la decidió y de lo que pasó en el camerino cuando le indicó a sus compañeros y a su director técnico que era homosexual.

Jankto también ha sido internacional con la selección de República Checa - Foto: Getty Images

Lo primero que reconoció es que se sintió respaldado en República Checa, su país de origen. Así mismo, dijo que sintió lo mismo en España e Italia, países donde jugó para el Getafe, la Sampdoria y el Udinese.

El checo Jakub Jankto el que dejó a un lado los estereotipos para confesar su homosexualidad con un emotivo video a través de redes sociales. - Foto: Getty Images / Cristina Moliner

“Fueron tres semanas duras, sobre todo la primera, porque no sabía qué podía esperar. Pero las reacciones fueron perfectas en la República Checa, España, Italia (...) Seguramente eso te ayuda mucho para continuar, para vivir y para estar concentrado en el fútbol, que es lo que para mí está en primer lugar”, Dijo Jankto al diario Español.

Así mismo, señaló que su familia fue la primera en enterarse y agregó que sus compañeros de equipo y su entrenador lo respaldaron en todo momento.

“El año pasado, mis padres y mi exmujer fueron los primeros que se enteraron. Hace unos meses se lo conté a los jugadores y al entrenador y hablamos de qué hacer y cómo continuar. Ellos me dijeron que no había ningún problema y eso te ayuda mucho, pero yo sentía que había algo entre nosotros, algo que no puedo describir exactamente, así que decidí decírselo a todo el mundo. Cuando eres el primer jugador es un poco raro, pero está todo bien”, agregó.

Sobre su exesposa, el futbolista reveló que todo fue una sorpresa para ella, pero que ha recibido gran ayuda de su parte para poder controlar la situación con su hijo, a quien, según él, si le dio duro su decisión

“Estaba sorprendida. Cuando dices esto después de 26 años no es algo esperado. Gracias a Dios, he pasado ese momento y me han ayudado en todos los aspectos. Lo único que fue un poco difícil fue nuestro hijo, pero gracias a ella hemos llegado a un acuerdo y hacemos todo por nuestro hijo”, indicó el futbolista en la información recogida por el portal Besoccer.com.

Durante el pasado mundial de Qatar 2022, la comunidad LGBTI manifestó temor para poder asistir al certamen debido a las fuertes restricciones contra la homosexualidad. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El jugador checo considera que siente que puede ser tomado como un ejemplo para los jóvenes que no sabe cómo afrontar esta situación y que, por miedo, no confían en sus familiares ni personas cercanas para contar que son homosexuales.

“Cuando es el primer caso en el fútbol tienes que esperar que ciertas reacciones no sean positivas, pero yo me quería sentir libre. Quiero vivir como vive toda la gente. He hecho esto porque quiero ayudar a otra gente que tiene una orientación diferente. Creo que puedo ser un buen ejemplo (...) Ha sido en el momento en el que lo he sentido. No he estado pensando toda la vida en el comming out (salir del armario). He jugado con normalidad ocho años. No sé qué sucedió, pero hay ciertas cosas que quieres decir. Quieres vivir como tú quieres vivir. Lo dije en el momento que lo sentí así”, contó el deportista que, además, indicó que se había dado cuenta de que “algo no iba” cuando tenía 14 o 15 años.

Por último, contó que su decisión le permitió sentirse libre y que se considera afortunado por cómo su revelación fue tomada y puso sobre la mesa las difíciles condiciones que afronta la comunidad homosexual en países como Catar y en regiones como África o Asia.