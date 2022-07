Futbolistas colombianos piden a la Embajada de Estados Unidos ayuda para asistir a la Copa Disney

Para muchos niños y jóvenes entre los 13 y 17 años, ir a Estados Unidos es la oportunidad para conocer a Mickey Mouse. Pero para el Club Deportivo Saeta Redec, Disney es el escenario para mostrar lo mejor del fútbol colombiano en la copa que lleva el nombre del conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo.

La Copa Disney se va a jugar del 2 al 6 de septiembre y del 1 al 9 de septiembre está planeado el viaje para la joven delegación colombiana en la categoría femenina sub-17 y masculina sub-13 y sub-17.

Sin embargo, la ilusión se está desvaneciendo. El equipo de las niñas está incompleto y el de los niños sub-13 solo tiene 7 deportistas con papeles completos. ¿La razón? El resto de los integrantes de cada grupo tiene para el año 2023 la cita con la embajada para sacar la visa.

“Todos tenemos además de mucha ilusión, hemos hecho muchos esfuerzos, pero también nos hemos preparado muy bien para ser campeones”, dijo a SEMANA Óscar Iván Romero, director nacional de las escuelas Saeta Redec, recordando además que esta competencia se realizaría en el año 2020, pero la pandemia fue aplazándolo. Por su puesto, el tiempo no se perdió, entrenamientos y recolección de recursos fueron los principales objetivos cumplidos.

En total, 43 deportistas más los entrenadores están aptos para emprender el viaje.

Como la mayoría de delegaciones deportivas en Colombia, los esfuerzos son grandes para llegar a representar al país. Recursos propios, ahorros, alcancías, eventos, rifas, bazares, asados. Todo lo que permita recoger a cada jugador los 2.900 dólares que cuesta el viaje con todo incluido.

Por parte del Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Fútbol no hay apoyo económico. Solamente la entidad del fútbol ha entregado el papeleo necesario para completar las solicitudes.

El Club Deportivo Saeta Redec trabaja con tres tipos de población. El 70%, son jóvenes que pagan una pensión, 109 deportistas son becados de sectores vulnerables y 67 son deportistas de alto rendimiento. La mayoría de ellos de estratos 1 y 2.

Pasar de sectores vulnerables donde las pocas oportunidades llegan a través del fútbol, a viajar a Estados Unidos para representar al país, es una oportunidad que no quieren dejar pasar. Por eso hacen un llamado desesperado a la embajada.

“Por favor, pedimos a la embajada que les adelante la programación de citas al grupo de jugadores que falta que en este momento está para 2023″, solicitó a través de SEMANA Óscar Iván Romero.

Lo han intentado todo. Llamadas, correos y gestiones desde el mes de abril siguiendo los procesos, solicitudes y no les han dado respuesta.

“Si esto no se da, nos tocará reprogramar al grupo de deportistas para el otro año o gestionar devolución del dinero, pero igual no se dará en su totalidad. Lo que quiere decir que los esfuerzos no se recuperarán”, explicó el director nacional de las escuelas Saeta Redec.

Saeta tenía una línea muy trazada con fútbol sala, apostó por el fútbol como el que exhiben estos jóvenes a la espera de la Copa Disney. Tienen 7 sedes en Bogotá, 1.119 deportistas y se convirtió en un club cantera, pues le aporta jugadoras a las selecciones Bogotá, e incluso ha logrado exportar jugadores en España y establecer alianzas con Atlético Nacional.

La copa Disney es uno de los torneos más importantes del mundo y está catalogada como el mundial de los niños. La organiza ESPN WIDE WORLD SPORTS y ha contado con la participación de equipos como Santa Fe, Nacional o Deportivo Cali en la categoría profesional.

“Lo que está en juego es muy importante en este torneo. Tenemos la posibilidad de que estos jóvenes sean vistos por entrenadores de diferentes universidades de los Estados Unidos para tener opciones de Becas estudiantiles que definitivamente cambiarán sus vidas. Que nos presten atención, es lo único que solicitamos”, cerró en SEMANA el director.