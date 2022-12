Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo, aprovechó el Mundial Qatar 2022 para tomarse curiosas fotos en el desierto

- Foto: Getty Images for The Latin Recor

La esposa del astro portugués Cristiano Ronaldo aprovechó su estadía en Doha para el mundial Qatar 2022 y protagonizó una serie de fotos que publicó en su cuenta de Instagram y que de inmediato se robaron los suspiros de sus seguidores.

En la serie de publicaciones, la argentina Giorgina Rodríguez dejó ver, una vez más, su belleza, y combinó su figura con las imponentes dunas de los desiertos cataríes; así mismo, se ve en compañía de sus hijos y familia en diferentes locaciones de la ciudad donde se lleva a cabo la fiesta más importante del fútbol a nivel mundial.

A la modelo gaucha se le ha visto en los estadios cuando juega Cristiano Ronaldo y también se ha robado la mirada de los demás aficionados locales y extranjeros que la reconocen no solo por ser la pareja del astro portugués, sino por su carrera como modelo y celebridad.

La también empresaria lució diferentes atuendos y un peinado especial para lograr una de las fotos que más llamó la atención de los seguidores; en ella se le ve intentando atrapar el sol con sus manos mientras su cabello se eleva hacia atrás.

Hermana de Georgina la amenazo con contar “la verdad”

Un hecho insólito tuvo que vivir la pareja de Ronaldo y el propio futbolista por cuenta de las declaraciones de una familiar de la modelo en las que no fue nada amable con ella ni con el astro portugués, a quienes dejó muy mal parados en un programa de televisión.

La solicitud de Patricia Rodríguez, hermana de la esposa del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, fue directa y sin tapujos hacia Georgina; recientemente, la mujer amenazó a su familiar de revelar información privada sobre la modelo si no recibe ayuda.

Hace un par de semanas comenzó a resonar el nombre de Patricia, tras aparecer en una entrevista que fue transmitida en la propuesta de Socialité del canal Telecinco, en España. En esa oportunidad, básicamente la hermana de Georgina comentó que se encontraba en un momento de crisis económica, pero que no ha recibido contribuciones de su familiar de primer grado.

“A veces tengo para comer, otras no; a veces tengo para pagar el alquiler, otras no”, dijo Patricia Rodríguez.

Parecía que todo había quedado ahí, hasta que la mujer volvió a aparecer en el citado programa y calificó a su propia hermana como “una mala persona”. Incluso, arremetió en contra de Cristiano Ronaldo y aseguró que el portugués no le ayudó económicamente, en especial con el pago del colegio de sus hijos.

“Le mandé el teléfono del colegio de mis niños, sus sobrinos, para que nos echase una mano con los libros o lo que necesitara, pero nunca pagó”, dijo puntualmente la hermana de la modelo argentina.

Pero eso no es todo, en el mismo escenario la mujer dio a conocer que, al parecer, Georgina se estaría riendo de ella por la situación que comentó semanas atrás.

“De la familia de Georgina y mía me he enterado por ellos, que ella se ríe de mí o se alegra por mi situación. Se avergüenza de mí. No me gustaría tener un enfrentamiento o enfadarme bastante y hablar lo que no tenemos que hablar”, expresó Patricia.

De igual manera, Rodríguez agregó: “No me gustaría que la gente supiera la verdad. ¿Hay algún miedo de que algo pueda salir a la luz?”, por lo que los cibernautas y seguidores relacionaron estas palabras como una amenaza.

De otro lado de la historia, la hermana de la esposa de Cristiano Ronaldo indicó que consiguió trabajo y eso le ha permitido solventarse poco a poco. “Me contrataron en una panadería, trabajo ayudando en la cocina y como camarera, ya puedo pagar el alquiler”, detalló.