Gersson Rosas, colombiano campeón de la NBA, habló con SEMANA: Reveló el secreto para triunfar en EE. UU.

Gersson Rosas es un ejecutivo de baloncesto que recientemente se desempeñó como vicepresidente senior de Operaciones de Baloncesto y gerente general de los New York Knicks. Rosas es el primer presidente y gerente general de operaciones de Baloncesto Latino de la NBA.

El bogotano se acaba de convertir en accionista minoritario del Internacional de Bogotá, el equipo que nació tras la desaparición de Equidad Seguros y actualmente forma parte de la primera división de futbol colombiano.

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SEMANA: Tengo entendido que, en cuanto a sus orígenes, nació acá en Bogotá.

G.R: “Sí, señor”.

SEMANA: ¿A qué edad más o menos se fue?

G.R: “Como a los tres o cuatro años. Mi familia hizo el sacrificio de empezar una nueva vida en los Estados Unidos, en Houston, Texas. Teníamos familiares allá, así que se presentaban buenas oportunidades”.

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SEMANA: ¿Recuerda algo de esa época? ¿Cómo era Bogotá?

G.R: “Yo siempre he sido un colombiano muy apasionado y llevo con mucho orgullo el ser bogotano. La comida, la cultura, la familia, los amigos y el fútbol, especialmente; para mí todo eso era muy especial”.

SEMANA: ¿Y venía regularmente a Colombia o pasó mucho tiempo?

G.R: “Tratábamos de venir cada tres o cuatro años a visitar, pues todavía teníamos familia aquí. Ahora solo quedan tíos, tías o primos; casi toda la familia está en los Estados Unidos. Sin embargo, para nosotros era muy importante la cultura, la familia y la tradición de estar conectados con el país”.

SEMANA: Al haber salido de Bogotá tan joven, llegar a Texas y vivir esa primera etapa en los Rockets, ¿pudo interpretar algún valor o algo que aprendió de Colombia en esa primera fase como administrativo?

G.R: “Primeramente, mi papá fue un gran fanático del fútbol; de hecho, mi nombre viene de un jugador brasileño que jugó en el Mundial del 78. Así que llevaba eso en el corazón y en el ADN. Al llegar a los Estados Unidos, siempre mantuve esa pasión por el deporte, aunque al principio no conocía el impacto que tenía en la cultura.

Siendo colombiano en EE. UU., fue un cambio muy grande por la diferencia de lenguaje y cultura. El proceso de asimilarse a la cultura americana pasa mucho por los equipos, el deporte y la identificación con ellos. Tenía la ventaja de entender ambas realidades: crecer en Estados Unidos, pero saber valorar mi cultura, ser bilingüe y practicar distintos deportes. Venía de un país loco por el fútbol a uno con gran variedad deportiva. Probé béisbol, fútbol americano y voleibol, pero cuando llegué al baloncesto, me impactó tanto que dejé todos los demás.

Los valores, la actitud, la motivación y el aprovechamiento de las oportunidades que brinda un país como Estados Unidos fueron clave. Lo valioso es que cada persona aporta sus experiencias e identidad. Para mí siempre fue importante representarme como colombiano, honrando los sacrificios de mis padres. Fue una bendición ser el primer gerente y el primer presidente latino en la NBA. Cuando nos fuimos de Colombia en los años ochenta, la imagen del país era difícil por el narcotráfico y el conflicto; por eso, demostrar que un colombiano podía destacar en el nivel más alto del deporte mundial era algo muy especial para mí“.

SEMANA: Precisamente hablando de eso, como el primer presidente latino en la NBA, ¿sintió la presión de tener que hacerlo bien para abrir la puerta a futuras generaciones, o lo tomó con más calma?

G.R: “En cualquier deporte, si no sabes lo que haces y no ganas, no vas a durar. Pero, por otro lado, yo no llegué solo; Dios me abrió muchas puertas y conté con la ayuda de muchas personas. Un punto de referencia muy grande fue el dominicano Omar Minaya, el primer gerente latino en el deporte profesional estadounidense, cuando estuvo en el béisbol con los Expos y los Mets. Verlo alcanzar ese cargo me abrió la mente a que yo también podía lograrlo. Hoy en día Omar es un gran amigo y mentor; él ama el baloncesto y a mí me encanta el béisbol. Esa fraternidad es muy especial.

Sin ese referente, tal vez no me habría creído capaz. Y si yo lo pude hacer, quiero que muchos niños y niñas sueñen y busquen esa oportunidad. Mi pasión por el baloncesto nació de muy joven: era el niño que madrugaba a leer las secciones de deportes del periódico y ver los traspasos. Al formar un equipo o un equipo ejecutivo, busco gente con esa misma pasión, para inspirar a las nuevas generaciones a llegar incluso más lejos que yo".

SEMANA: Refiriéndonos a esa etapa de análisis, vimos que lo trasladó a su rol en el equipo. Iniciando en los Rockets, fue la época del Analytics y la creación del Moreyball . ¿Cómo fue su rol en ese proceso?

G.R: “Lo que me dio un profundo entendimiento de la NBA es haber comenzado desde abajo como pasante (intern). Aprendí todo el proceso desde la base hasta llegar a ser gerente y presidente; entiendo cómo funcionan los sistemas y las estructuras. Inicié desde la perspectiva tradicional como entrenador y scout.

Yo ya estaba en Houston antes de la llegada de Daryl Morey. Cuando llegó, trabajamos muy de la mano: yo aportaba la visión tradicional y él la parte analítica, algo inédito en la NBA en ese momento. Fue una gran oportunidad para aprender. Mi filosofía siempre ha sido mantener la mente abierta para aprender la mejor manera de hacer las cosas: optimizar la estrategia, el desarrollo de jugadores y la gestión de la organización. Daryl y yo nos complementamos: yo lo introduje en la dinámica tradicional de la NBA y él me enseñó sobre analítica deportiva. Hasta el día de hoy aplico esa filosofía, porque se trata de combinar toda la información disponible para tomar decisiones informadas".

SEMANA: Usted llega a los Rockets antes que Daryl Morey y luego inician esta etapa estadística. ¿Cómo fue esa colaboración mutua?

G.R: “Fue una etapa sumamente especial. Yo tenía la responsabilidad de la parte tradicional —escultismo, entrenamiento y desarrollo de equipos—, mientras que Daryl fue el primer gerente general con trasfondo puramente analítico. Nos ayudamos mutuamente y guiamos al equipo durante mucho tiempo para hacer de los Houston Rockets el mejor modelo posible.

Esa experiencia marcó mi carrera porque me enseñó a buscar siempre diferentes perspectivas. En los niveles más altos de competencia no existen fórmulas perfectas, pero tener la mayor cantidad de información te permite tomar las mejores decisiones posibles".

SEMANA: Tras su etapa en scouting, pasa a Minnesota Timberwolves como presidente y realiza una de las selecciones más importantes en la historia de la franquicia: Anthony Edwards. ¿Cómo influyó el análisis en ese fichaje?

G.R: “Haber empezado desde abajo me ayudó a entender las necesidades del equipo en cada nivel, tanto en la cancha como en la parte ejecutiva. Cuando llegué como presidente a Minnesota, el equipo estaba en reestructuración. Teníamos a Karl-Anthony Towns, pero necesitábamos desarrollar una nueva cultura y estrategia.

La selección de Anthony Edwards con el pick número uno fue la decisión más importante para la organización. Contábamos con el equipo ejecutivo más diverso de la NBA y esa decisión cambió la trayectoria de la franquicia. También contratamos a Chris Finch, quien sigue siendo el entrenador. Reconozco todo el crédito en Anthony: vimos en él un talento enorme, capacidad física y una gran calidad humana, y creamos el entorno para que se desarrollara al nivel en que está hoy. Logramos transformar la cultura del equipo y hacer historia en la franquicia".

SEMANA: De ahí pasa a los New York Knicks, un equipo histórico y gigante que llevaba 53 años sin ganar un título. ¿Cómo gestionó esa presión del día a día y los momentos difíciles?

G.R: “Nueva York tiene una de las mejores aficiones y una exigencia mediática enorme. Había mucha presión acumulada por esos 53 años. Construimos un grupo muy unido, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores. Quizás no fuimos el equipo más talentoso todo el año, pero supimos competir y elevar el nivel en los momentos decisivos, como cuando ganamos la Copa y posteriormente el campeonato.

Fue una experiencia especial tras una temporada de altibajos: llegar con salud, química y liderazgo para ganar los partidos decisivos. Ganarle a San Antonio y coronarnos campeón en la ciudad con la mayor pasión deportiva del mundo es un capítulo inolvidable en mi carrera. Unir a la ciudad en torno al equipo durante ese período fue algo mágico".

SEMANA: Sale campeón de la NBA, renuncia y decide venir a Bogotá a invertir en el Internacional de Bogotá. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión?

G.R: “Es un proyecto personal y de pasión. Siendo bogotano, aquí es donde todo empezó. El fútbol en Colombia mueve muchísima pasión. Aunque sigo vinculado a la NBA y trabajo en consultorías de baloncesto y tecnología, esta oportunidad me tocó el corazón. Lo que el club ha logrado en un año es increíble y el potencial a futuro es enorme.

No queremos ser un equipo de un solo éxito; buscamos implementar una estrategia moderna, eficiente y con un fuerte enfoque en el impacto comunitario. Para mí es una oportunidad de aprender y aportar en un deporte diferente. No me considero un experto en fútbol táctico, pero conozco de sistemas, procesos y estructuras ganadoras en el deporte profesional, y quiero ser un buen compañero de equipo para esta organización".

SEMANA: Con un perfil tan experimentado en las ligas más importantes del mundo, sería muy interesante verlo en la dirigencia deportiva en Colombia, por ejemplo en la Federación o en la Dimayor. ¿Le interesaría un rol de ese tipo?

G.R: “Siempre tengo la mente abierta hacia nuevas oportunidades donde pueda aportar y seguir creciendo. El fútbol en Colombia es muy especial, así como el baloncesto o el béisbol. Si puedo ayudar a que el deporte colombiano siga avanzando, siempre estaré dispuesto a evaluar esas opciones. Tengo la pasión de construir organizaciones, formar equipos de trabajo y competir al máximo nivel para ganar campeonatos; unir a la gente a través de un proyecto deportivo es algo que siempre me interesará”.