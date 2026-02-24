Deportes

Gianni Infantino respondió desde Colombia a la violencia en México: dejó postura sobre el Mundial 2026

El propio presidente de Fifa tomó la palabra y se refirió a los hechos de violencia que tienen a México con los ojos del mundo encima.

Redacción Deportes
24 de febrero de 2026, 8:37 p. m.
Gianni Infantino habló sobre la ola de violencia en México y el Mundial 2026
Gianni Infantino habló sobre la ola de violencia en México y el Mundial 2026 Foto: Getty Images

El presidente de Fifa, Gianni Infantino, dijo este martes a la AFP estar “muy tranquilo” con México como una de las sedes del Mundial de fútbol de 2026, luego de que el país enfrentara una ola de violencia por la muerte de su mayor capo del narcotráfico.

Decenas de muertos, vehículos incendiados, comercios cerrados, bloqueos de carreteras y un clima de terror paralizaron buena parte del país el domingo tras la muerte del capo Nemesio Oseguera, líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar.

Alias el Mencho cayó por una amante: los secretos de la operación militar que incendió a México

A pesar de las imágenes de violencia que dieron la vuelta al mundo, el patrón del fútbol dio un parte de tranquilidad a menos de cuatro meses del inicio del Mundial, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

“Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular”, aseguró Infantino a la AFP en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema.

