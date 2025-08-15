Girona tomó última decisión con Yaser Asprilla: anuncio es oficial y no tiene marcha atrás

Este viernes 15 de agosto se da el inicio de LaLiga, uno de los torneos locales más importantes a nivel mundial. El partido que abre la nueva temporada en España es el Girona vs. Rayo Vallecano.

Y ya que se menciona al Girona, este equipo y en sí su director técnico, Míchel, tomó una última decisión con el mediocampista ofensivo colombiano Yaser Asprilla. La misma no tiene marcha a atrás.

Miguel Ángel Sánchez designó como titular al exjugador de Envigado FC. Yaser Asprilla se enfrenta a una oportunidad muy grande para afianzarse en el fútbol de Europa.

Otro jugador colombiano, el mediocampista defensivo Jhon Solís, también es titular en Girona para enfrentar a Rayo Vallecano, donde jugaron Radamel Falcao García y James David Rodríguez.

Se espera que los dos jugadores colombianos empiecen con pie derecho en la liga de primera división de España. Es un partido más que importante para Girona y Rayo Vallecano.

“El Girona arranca este viernes la liga recibiendo en Montilivi al Rayo Vallecano. Los hombres de Míchel afrontan el estreno con la intención de sumar los tres primeros puntos del curso ante un rival que ha obtenido buenos resultados en la pretemporada. En un curso marcado por la ilusión de volver a jugar competición europea, los madrileños han conseguido dos victorias y dos empates, con solo una derrota. En el último compromiso golearon al Sunderland inglés a domicilio”, indicó el club de los cafeteros en su sitio web.

“Al frente del Rayo Vallecano está Iñigo Pérez. El entrenador navarro afronta su tercer curso con el reto de mantener el alto nivel competitivo de las últimas temporadas. Isi, Álvaro García o De Frutos, máximo anotador el curso pasado con seis goles, son algunos de los jugadores que les guiaron el año pasado hasta la Conference League y que este siguen como pilares”, añadió.

Si Yaser Asprilla y Jhon Solís tienen buenas actuaciones en los primeros partidos de LaLiga con Girona, hay una gran posibilidad de que el argentino Néstor Lorenzo los convoque a la Selección Colombia de Mayores para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, que se jugará en septiembre.

Yaser Asprilla y Jhon Solís. | Foto: Getty Images