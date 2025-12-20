Deportes

Golazo de Jhon Durán en Turquía: Hizo ver muy mal al defensa y selló la goleada del Fenerbahçe, aviso para Lorenzo

Jhon Durán se reporta con gol en la Superliga de Turquía y le manda un contundente mensaje a Néstor Lorenzo para volver a la Selección Colombia.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

20 de diciembre de 2025, 4:36 p. m.
Momento exacto en el que Jhon Durán remató para el 3-0 final.
Momento exacto en el que Jhon Durán remató para el 3-0 final. Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN

Jhon Durán coloca el sello colombiano de la jornada sabatina en Europa tras marcar el 3-0 definitivo del Fenerbahçe contra el Eyüpspor por la fecha 17 de la Superliga de Turquía. Un resultado clave en condición de visitante que catapulta al delantero colombiano en el ‘Viejo Continente’ e intenta volver a ponerse en la órbita de la Selección Colombia.

Para el juego en Estambul, pero de visitante, Jhon Durán pudo volver a la nómina titular y estuvo los 90 minutos en la cancha, donde se le vio concentrado en las acciones ofensivas ante un rival impedido para atacar. Era cuestión de tiempo y que Fenerbahçe acelerara un poco más para sacar la gran diferencia en el marcador.

Al final fue una paliza de 3-0 que le permite al Fenerbahçe seguir en la zona alta de la tabla y en la pelea con el Galatasaray de Dávinson Sánchez. La labor de Jhon Durán en el frente de ataque resulta fundamental para que el gigante de Estambul siga en la pelea por el título de la Superliga antes del Mundial 2026.

Jhon Durán celebra el gol con el Fenerbahçe.
Jhon Durán celebra el gol con el Fenerbahçe. Foto: Oficial Fenerbahçe

Al minuto 27, Anderson Talisca abrió el marcador para el Fenerbahçe y al 34′ Marco Asensio colocó el 2-0 parcial con el que prácticamente se confirmaba la victoria para el visitante.

