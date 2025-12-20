Golazo de Jhon Durán en Turquía: Hizo ver muy mal al defensa y selló la goleada del Fenerbahçe, aviso para Lorenzo

Jhon Durán coloca el sello colombiano de la jornada sabatina en Europa tras marcar el 3-0 definitivo del Fenerbahçe contra el Eyüpspor por la fecha 17 de la Superliga de Turquía. Un resultado clave en condición de visitante que catapulta al delantero colombiano en el ‘Viejo Continente’ e intenta volver a ponerse en la órbita de la Selección Colombia.

Para el juego en Estambul, pero de visitante, Jhon Durán pudo volver a la nómina titular y estuvo los 90 minutos en la cancha, donde se le vio concentrado en las acciones ofensivas ante un rival impedido para atacar. Era cuestión de tiempo y que Fenerbahçe acelerara un poco más para sacar la gran diferencia en el marcador.

Al final fue una paliza de 3-0 que le permite al Fenerbahçe seguir en la zona alta de la tabla y en la pelea con el Galatasaray de Dávinson Sánchez. La labor de Jhon Durán en el frente de ataque resulta fundamental para que el gigante de Estambul siga en la pelea por el título de la Superliga antes del Mundial 2026.

Jhon Durán celebra el gol con el Fenerbahçe. Foto: Oficial Fenerbahçe

Al minuto 27, Anderson Talisca abrió el marcador para el Fenerbahçe y al 34′ Marco Asensio colocó el 2-0 parcial con el que prácticamente se confirmaba la victoria para el visitante.

Por su parte, el Eyüpspor nunca pudo ver el camino para al menos descontar y meterse otra vez en el juego. Jhon Durán apareció antes de finalizar el compromiso para abultar la paliza a un 3-0.

Gol de Jhon Durán que avisa a Néstor Lorenzo

Sobre el minuto 75, cuando el Eyüpspor iba saliendo e intentaba atacar, perdió un balón sobre la mita de cancha y con espacios, Jhon Durán se perfiló para recibir un pase perfecto y tomar descuadernado al defensa rival, quien intentó ir por la marca, pero el delantero colombiano con una gran maniobra lo dejó en el camino para quedar mano a mano con el portero.

Solamente tuvo que empujar la pelota y así se decretó el 3-0 definitivo y los 39 puntos en 17 fechas disputadas. Buen balance del Fenerbahçe y del delantero antioqueño que espera sostenerse en la nómina titular para seguir despejando dudas, alejar las críticas y acercarse definitivamente a la Selección Colombia y entrar de nuevo a la pelea por un cupo al Mundial 2026.