Suscribirse

DEPORTES

Gran Premio de México de la Fórmula 1: Así quedó la parrilla de salida

Este gran premio se disputará este domingo 26 de octubre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
26 de octubre de 2025, 12:53 a. m.
El piloto Lando Norris
El piloto inglés de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) tras obtener este sábado la pole. | Foto: Getty Images

El piloto inglés de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) se hizo este sábado con la pole del Gran Premio de México, primero de una parrilla disputada en la que los Ferrari se colaron en la disputa del Mundial, con el líder Oscar Piastri preparado para que su compañero y Max Verstappen (Red Bull) le recorten más puntos.

Max Verstappen, de Holanda, conduce su Red Bull durante la carrera de autos del Gran Premio de México de Fórmula Uno en el autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, el domingo 29 de octubre de 2023. (Foto AP/Fernando Llano)
Max Verstappen, durante la carrera de autos del Gran Premio de México de Fórmula Uno en el autódromo Hermanos Rodríguez. | Foto: AP | Foto: AP

Siete carreras después, Norris logró la primera posición para la salida del domingo, con una tremenda vuelta final (1:15.586), por delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Cuarto partirá George Russell (Mercedes) y quinto, Verstappen, mientras que, pese a su mejoría, Piastri saldrá séptimo, sin opciones reales de ganar.

Así las cosas, Norris dio un golpe en la mesa, a confirmar este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recordando además que es el aspirante mejor colocado, a 14 puntos del líder, a pesar del poder mediático y real de la remontada que viene cocinando Verstappen, aún a 40 puntos del McLaren de Piastri.

Contexto: Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el GP de México, carrera clave en la lucha por el campeonato

La batalla tenía poco margen y Norris fue quien se impuso por dos décimas ante unos Ferrari que quieren ser jueces del Campeonato en México, escenario de la última victoria de un piloto de rojo, la del año pasado de Carlos Sainz. El piloto español de Williams entró en la Q3 pero se tuvo que conformar con un séptimo puesto.

Sin embargo, Sainz partirá duodécimo por la sanción que arrastra de Austin (Estados Unidos). Mientras, Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá decimocuarto, sufriendo ya en los terceros libres con problemas en un monoplaza que sigue exprimiendo, aunque pidiendo a gritos el final de la temporada.

Gran Premio de México de la F1
| Foto: AP

A continuación, la parrilla de salida:

- Primera línea:

  • Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
  • Charles Leclerc (MON/Ferrari)

-Segunda línea:

  • Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
  • George Russell (GBR/Mercedes)

- Tercera línea:

  • Max Verstappen (NED/Red Bull)
  • Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

- Cuarta línea:

  • Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
  • Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

- Quinta línea:

  • Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
  • Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

- Sexta línea:

  • Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
  • Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

- Séptima línea:

  • Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)
  • Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

- Octava línea:

  • Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
  • Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

- Novena línea:

  • Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
  • Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

- Décima línea:

  • Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
  • Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

*Con información de Europa Press y AFP

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado denuncia represión del régimen de Maduro contra el cardenal Baltazar Porras: “Oramos por su seguridad”

2. Periodista español confesó verdad sobre Shakira y Piqué; dejó en evidencia detalle de la infidelidad con Clara Chía: “Algo serio”

3. Gran Premio de México de la Fórmula 1: Así quedó la parrilla de salida

4. Agentes del CTI y la DIJIN fueron secuestrados por el ELN: publicaron las pruebas de supervivencia

5. Números de la suerte de Walter Mercado para el domingo 26 de octubre: predicciones para los signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fórmula 1México

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.