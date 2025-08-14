Grande de Alemania entra en puja con Bayern Múnich de Luis Díaz por nuevo refuerzo

Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, no se queda quieto y está interesado en otro jugador para reforzar el ataque.

Se trata del francés Christopher Alan Nkunku, con actualidad en Chelsea de la Premier League de Inglaterra. La escuadra roja se disputa este fichaje con otro grande de la Bundesliga, Borussia Dortmund.

“Tanto el Bayern como el BVB quieren atacar en la ventana de transferencias de verano y reforzar sus plantillas con posibles nuevos fichajes. Los pesos pesados de la Bundesliga parecen estar interesados en el traspaso de la ex estrella de la Bundesliga Christopher Nkunku (27 años/en Leipzig de 2019 a 2023)”, reseña Bild, un medio de comunicación muy importante de Alemania.

“Se dice que el Bayern de Múnich mantiene una excelente relación con los agentes de Nkunku. Se dice que el Inter y el Newcastle, entre otros, también han preguntado por el exjugador del Leipzig. Nkunku (valor de mercado de 35 millones de euros) podría ser especialmente interesante para el Bayern porque puede jugar en varias posiciones: delantero, número 10, en la banda”, añadió.

Christopher Nkunku, nuevo deseo del Bayern Múnich para el mercado de verano | Foto: Getty Images via AFP

Habrá que esperar para conocer qué sucederá en los próximos días sobre este tema. Si se termina dando la gestión, sería, sin lugar a dudas, otro golpe sobre la mesa del Bayern Múnich. Lo mismo si el fichaje lo concreta Borussia Dortmund.

“El hecho es que el exjugador del Leipzig ha estado en la lista de campeones récord alemanes durante meses y podría volver a ser el centro de atención, especialmente después de la salida de Coman (se va a Al Nassr de Arabia Saudita)”, continúa Bild.

Uno de los inconvenientes para que Bayern Múnich termine comprando al jugador galo es su precio. El equipo dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany solo pondría sobre la mesa 47 millones de euros, precio muy por debajo de lo que pretendería Chelsea.

“El problema: Hasta hace poco, era demasiado caro. El Chelsea insiste en venderlo, exigiendo unos 60 millones de libras. El Bayern probablemente solo habría estado dispuesto a pagar unos 40 millones de libras (unos 47 millones de euros)”, sentenció el medio, entre otras cosas más.

Luis Díaz con el Bayern Múnich. | Foto: DeFodi Images via Getty Images