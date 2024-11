Gustavo Costas y Fernando Diniz avivan la final de la Copa Sudamericana: fogosas declaraciones previas

Costas: “Mañana Racing tiene que ganar, cueste lo que cueste”

“Paraguay es como mi casa. Justo Dios me puso una final con Cruzeiro. Era el equipo contra el que quería jugar, y me puso en mi segunda casa. Cierra todo. Ojalá que mis jugadores no se equivoquen mañana”, subrayó el temperamental orientador de la Academia.