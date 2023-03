Gustavo Puerta, cerca del debut con el Núremberg en la segunda división de Alemania

Gustavo Puerta, que el pasado 16 de febrero comenzó a entrenar con el Núremberg de la segunda división alemana, debutaría con su equipo el viernes 3 de marzo, en la visita al Hamburgo y con la necesidad de sumar tres puntos, dado que está relativamente cerca del descenso.

Quien dejó entrever la posibilidad de que Puerta debute es Dieter Hecking, director deportivo del club, pero que está ocupando el rol de entrenador, dado que Markus Weinzierl dio un paso al costado días después de la llegada del colombiano, debido a los malos resultados.

Luego de ver a Puerta en los primeros entrenos, Hecking piensa que ya es hora de probarlo en acción para verlo deslumbrar como con la Selección Colombia Sub-20, en la que asumió la capitanía y con la que anotó dos goles en el Sudamericano.

“Ahora hay que verlo en la cancha grande y que juegue ahí. Si luego entra gradualmente, confío en que también estará con nosotros”, comentó el estratega del Núremberg.

Gustavo Puerta sumó su primer entrenamiento en Alemania. - Foto: 1. FC Nürnberg

En cuanto a Puerta, días atrás comentó que lo que más desea es adaptarse al ritmo del balompié alemán. “Estoy en la etapa más importante de mi carrera y llegué con toda la motivación y toda la energía y disposición para dar lo mejor de mí. Lo que quiero es adaptarme lo más rápido posible, dar lo mejor de mí y seguir acá en Europa, que es lo que quiero durante muchos años y marcar una historia para el fútbol colombiano”, comentó.

Así mismo, en conversación diario AS, afirmó que si su debut no se ha dado, no es por falta de preparación: “Todavía no se ha dado mi debut, pero ha sido por cosas de papeles, de temas de visa, pero esperemos que este fin de semana se pueda dar y así cumplir con todas las características”,

Óscar Cortés, otros Sub-20 que podría ir a Europa

El rendimiento de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 llevó a que algunos clubes de Brasil, la MLS y Europa tengan los ojos puestos en jugadores como Óscar Cortés, el goleador de la Tricolor en el certamen, por quien ya están haciendo ofertas.

Cortés, futbolista de Millonarios, aumentó su valor en el mercado en más del 500 %, de acuerdo con el portal especializado en fichajes Transfermarkt. Al Sudamericano llegó tasado en 150.000 euros y hoy está en un millón de euros.

Cortés marcó doblete en la victoria por la fecha 5 de la Liga BetPlay. - Foto: Twitter @MillosFCOficial

Lo cierto es que el conjunto embajador, con el que se está preparando para el próximo jueves, día en que se jugará su clasificación a la siguiente fase de la Copa Liberadores, no lo dejaría ir por menos de 5 millones de dólares, es decir, alrededor de 4,6 millones de euros, según el periodista deportivo Julián Capera.

Capera consultó tanto a Millonarios como a quienes rodean el jugador qué tanto avance hay en las negociaciones y dijo que si bien hay ofertas, hasta este primero de marzo no hay nada concreto.

“He consultado con las dos orillas involucradas, primero con Millonarios, y me dicen: ‘No hay acuerdo con nadie, el jugador está concentrado, hace parte del equipo principal en los entrenamientos y va a disputar el partido del jueves por Copa Libertadores, ante Universidad Católica de Ecuador”, contó en su canal en YouTube.

Óscar Cortés, el goleador de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20. - Foto: CONMEBOL

Los allegados al futbolista, no obstante, dieron más detalles de las ofertas recibidas, aunque coincidieron en que no hay acuerdos.

“Pregunté al entorno del jugador y me dijeron: ‘Algunos de los representantes de Óscar Cortés están en Europa, no por este tema, sino acompañando a Gustavo Puerta en los primeros pasos en Alemania’. Han recibido sondeos, es verdad, y que ha habido llamadas de directivos de Europa para negociar el jugador ahora, así llegue en junio. También hay posibilidades de la MLS y de Brasil, aunque Millonarios no va a dejar ir al jugador por menos de 5 millones de dólares”, agregó.