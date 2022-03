“Haciéndose el loco”: Carlos Antonio Vélez criticó el pisotón de Osorio a jugador del DIM

Un mar de reacciones se han conocido en las últimas horas después del accionar del técnico Juan Carlos Osorio en el juego de Copa Sudamericana ante Independiente Medellín. Se jugaba el segundo tiempo, cuando en una acción por la banda donde se encuentra ubicado el banco de suplentes del América, cayó un jugador del Independiente Medellín, que llegó tras un choque cerca de los pies del estratega de los escarlatas.

La acción, que daba para la expulsión de Osorio, terminó en un pisotón por parte del técnico que captaron de manera clara las cámaras de la transmisión, dejando de inmediato la crítica por parte de los comentaristas y la anotación de la mala acción por parte del risaraldense.

❌ Así fue el PISOTÓN de Juan Carlos #Osorio, DT del América, a Mosquera, defensor del Medellín...



¿Merece sanción de la Conmebol si el América clasifica? #SudamericanaEnDIRECTV con @titopuccettic, @SVargasOK, @AdrianMagnoli y @johangomez84. pic.twitter.com/Pi3DsVACiw — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) March 17, 2022

Tanto los implicados, como hinchas y periodistas, se pronunciaron con respecto a esta polémica. Una de las críticas que más se hizo sentir fue la del reconocido periodista Carlos Antonio Vélez.

En su habitual programa emitido por Antena 2, el comunicador reprochó el accionar del técnico risaraldense, asegurando que va en contra de sus principios. “No puede agredir de esa manera, y más haciéndose el loco, como si nadie lo estuviera viendo. Es una falta de respeto con la investidura de un director técnico”, aseguró.

Vélez contó que a Osorio lo sancionarán desde la Conmebol, ente regulador de las competencias a nivel Sudamérica.

Juan Carlos Osorio agredió a un jugador rival en el América vs. DIM - Foto: @DIRECTVSportsCo

Desde el DIM también se fueron en su contra

En el caso del Medellín, Julio Comesaña no se guardó nada y fue severo ante la reacción de Osorio. En charla con Win Sports, el técnico del poderoso aseguró que era extraño ver a Osorio de esa manera y que probablemente “él no está bien”.

“Es un tema delicado, quedé sorprendido. Cuando fue la jugada no me di cuenta, pero después vi la repetición. Creo que Juan Carlos, a quien quiero mucho y con quien tengo una muy linda relación, no está bien”, puntualizó de entrada. “Tiene que revisar sus comportamientos porque me da la sensación de que tendrá que visitar algún especialista, no sé si el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido o toda la lucha que ha tenido con América”, agregó.

El cuestionamiento de si Osorio se está enfermando se lo hizo al extécnico del Junior, quien fue sincero con la realidad del estratega del América. “A veces uno no se da cuenta de que se va enfermando. Yo lo vi con algunos gestos hacia los jugadores que no corresponden. Tuvo la suerte de que Mosquera es un chico de 20 años muy tranquilo, porque si se lo hace a un mayor no me hubiera extrañado que le den un golpe y sea un desastre lo que pase. Juan tiene que recapacitar, él es un hombre con educación, un entrenador importante, no puede hacer lo que hizo porque lo hizo a propósito”.

Por su parte, Andrés Cadavid, capitán del DIM, subió a sus historias de Instagram el video en el que el técnico pisa a Mosquera, asegurando que situaciones como esas no pueden suceder en un campo de juego.

Más adelante, el propio Cadavid lanzó una indirecta mucho más agresiva contra Juan Carlos Osorio. “¿Por qué no me pisa a mí?”, escribió el zaguero central, saliendo en defensa de su compañero de equipo, junto a una foto en la que celebran el paso a la fase de grupos. “Estamos lokos, lukas”, remató la publicación del ex-Millonarios.