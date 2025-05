Hansi Flick no se olvida de Luis Díaz y lo llena de elogios: “es un jugador fantástico”

La temporada 2024-2025 en el fútbol europeo está por terminar y el futuro del delantero colombiano, Luis Díaz, de cara a la siguiente temporada aún no se ha definido. En un principio, se cree que el guajiro renovará su contrato con el Liverpool por unos años más. No obstante, el Barcelona podría dar la primera sorpresa del mercado de fichajes y contrataría al colombiano.

“No quiero hablar sobre jugadores que no están en mi equipo. Ambos son jugadores fantásticos, me gustan y ya veremos qué ocurre” , dijo en un principio, y luego confirmó que la directiva sí o sí buscará un extremo para la siguiente temporada. “En los últimos partidos no hemos tenido muchas opciones para esa posición. Estudiaremos las opciones”.

Posteriormente, Hansi Flick se atrevió a darle un puntaje a la temporada del Barcelona. Es de notar que el equipo catalán logró ganar la liga, la copa y llegó a semifinales de la Champions League. “No lo sé... No te sabría decir, no lo he pensado. Creo que ha sido buena, siempre me toca decirlo a mí (risas). Entre un 8 y un 10, te diría”.