Bonner Mosquera reaccionó al bajo nivel de Millonarios en 2025. Los embajadores aún tienen dos partidos por delante en el todos contra todos del segundo semestre liguero, pero su eliminación de cuadrangulares está prácticamente confirmada.

Sin embargo, no es solo eso. En el arranque de este 2025, Millonarios quedó eliminado en fase previa de Sudamericana contra Once Caldas; luego cayó en la fecha 6 de cuadrangulares con Santa Fe, Envigado lo sacó de Copa BetPlay y el bajo nivel no le dio para pelear la estrella de Navidad.

“Millonarios todo el año ha tenido una actuación muy paupérrima”, Bonner Mosquera

Si hay una voz autorizada para hablar de Millonarios es Bonner Mosquera. Fue figura durante muchos años en el elenco albiazul, dejando su nombre entre los destacados cuando los embajadores no levantaron ningún trofeo de importancia, y ganándose a los hinchas con buenas actuaciones.

Imagen de un homenaje hecho a Bonner Mosquera en el año 2011. Su legado en Millonarios se volvió histórico. | Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado.

“Todo el año ha fracasado, todo el año Millonarios ha tenido una actuación muy paupérrima. Empezó perdiendo la clasificación con Once Caldas en Sudamericana, en el torneo tuvo una actuación digna, pero termina no llegando a la final, también es una situación muy difícil para una institución como Millonarios y este semestre qué decir”, dijo Bonner en diálogo con La polémica, de Caracol Radio.

Sus palabras llegan este viernes 31 de octubre, dos días después de que Millonarios empatara con Once Caldas en El Campín (0-0), por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-ll, y ese empate los deja prácticamente eliminados a ambos.

Mosquera también se refirió al penúltimo encuentro. En la fecha 17, Millonarios venció a Santa Fe (1-0) con un gol agónico de Cristian Cañozales en la última jugada del encuentro (90+7′).

“Los dos últimos partidos de Millonarios fueron feísimos, en todo, en generación de juego, en oportunidades de gol, en planteamiento táctico, fue muy feo”, lanzó Bonner.

En cuanto al plantel, fue claro: “Si tú no tienes jugadores de categoría, pues va a ser muy difícil. No puedes tener jugadores que quieran correr más que la pelota. Millonarios no es un equipo para correr. Un equipo que tiene jugadores que no están a la altura, ni Millonarios, ni Nacional, ni Junior pueden tener jugadores de esa categoría”.

Así las cosas, estas declaraciones llegan en un momento complejo para Millonarios. Al cuadro capitalino le resta jugar contra Envigado y Boyacá Chicó; si no hay casi que un milagro, quedarán prematuramente en vacaciones.

Frío empate de Millonarios, en su casa, contra Once Caldas. Fue por la fecha 18 de la Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona