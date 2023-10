Hernán Darío Herrera denuncia agresiones a Pedro Sarmiento de parte de hinchas del Once Caldas

La última vez que el Once Caldas ganó se remonta al 10 de septiembre en el clásico cafetero frente al Deportivo Pereira. Dos goles de Dayro Moreno le dieron los tres puntos al equipo de Pedro Sarmiento. Carlos Ramírez descontó por los matecañas.

| Foto: Once Caldas

Pedro Sarmiento habló de las actitudes de Dayro Moreno. | Foto: Once Caldas

“Siempre pensamos en sacar al equipo adelante. Aquí se vino por el temor de un descenso que pesó mucho. No se pudo traer muchos refuerzos para el segundo semestre. No se trae por traer. Los jugadores que estaban y se hizo lo que se pudo y no se consiguió lo que se quería”, dijo Hernán Darío Herrera, asistente técnico.