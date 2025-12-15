Suscribirse

Hinchas del Deportes Tolima hacen emocionante banderazo antes de la final con Junior: videos sacuden las redes

Ibagué fue el centro de la esperanza para los hinchas del Deportes Tolima. Buscan la hazaña ante Junior.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
16 de diciembre de 2025, 3:14 a. m.
La noche de este lunes, 15 de diciembre de 2025, resultó de fiesta en Ibagué. Los hinchas de Deportes Tolima no se resignan en la final de la Liga BetPlay ante Junior, a pesar de ir perdiendo 3-0 tras el juego de ida.

El duelo será este martes, 16 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Hay opiniones encontradas, pues Tolima solo será campeón si empata la serie y gana por penales, o vence a Junior por más de cuatro goles en los 90′.

Video: Hinchas del Deportes Tolima hicieron banderazo, en Ibagué, antes de la final de vuelta con Junior

Los hinchas del Tolima tenían dos opciones: o se resignaban a perder el partido en la previa, o animaban a los suyos para intentar remontarlo. Eligieron lo segundo, envolvieron de fiesta a la capital musical de Colombia y quieren que sus jugadores hagan la hazaña.

¿Y si Tolima logra la remontada? En ese caso, la fiesta se desataría en Ibagué. Los pijaos alcanzarían su cuarta estrella y entrarían a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, aunque por reclasificación ya alcanzaron la fase previa de dicho torneo.

Los hinchas confían en que Lucas González y sus dirigidos logren la estrella ante Junior. Mientras tanto, en Barranquilla tiene el optimismo que el tiburón, dirigido por Alfredo Arias, puede mantener la ventaja y llevar la estrella 11 a la arenosa.

Lucas González no se da por vencido

Este lunes se llevó a cabo la rueda de prensa previa a la gran final de vuelta en la Liga BetPlay 2025-ll. El técnico pijao, Lucas González, dejó claro que no se van a rendir y van en busca de lo que sería una de las hazañas más importantes en la historia reciente del FPC.

“El mensaje ha sido claro: es difícil, pero no imposible. Junior es un gran equipo, tiene buenos jugadores, merece estar en la final, pero también lo merecemos nosotros. Si ellos lo hicieron en 45 minutos, nosotros tenemos 90 para igualarlos o superarlos”, soltó Gonzáles, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Y añadió: “Estos chicos han hecho 96 puntos este año, con la posibilidad de que sean 99 y dejar el título en casa. Tenemos una ilusión enorme de que así sea. Ellos se lo merecen“.

