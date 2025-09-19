Hoffenheim vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz este sábado en Bundesliga

Siguen las semanas maratónicas de inicio de temporada para una gran cantidad de clubes de Europa, entre esos, Bayern Múnich, de Luis Díaz.

Apenas hace un par de días jugó el guajiro con su club ante Chelsea por Champions League y ahora ya se deberá preocupar por lo que será una fecha más de Bundesliga.

Este próximo sábado el conjunto rojo saldrá de su feudo para ir a Hoffenheim en busca de una victoria en la jornada 4 del rentado local.

Bayern Múnich viene de una victoria por Champions League ante Chelsea. | Foto: AFP

Hasta el momento, los dirigidos por Vincent Kompany transitan como los mejores del torneo con nueve, de nueve puntos posibles.

Su rival de turno también ha empezado bien el campeonato tras lograr seis de las nueve unidades que hasta ahora se han disputado.

Para Vincent Kompany no será un duelo de trámite para sus dirigidos, debido a que el rival viene con buena racha en la mayoría de los juegos del año en curso.

“Hoffenheim ha ganado todos sus partidos de pretemporada, ganó su partido de la Copa y siempre ha tenido un buen rendimiento hasta ahora”, analizó el belga.

En la interna del Bayern pareciese que la motivación está alta, tal como lo estuvo para el inicio de la Champions League, donde triunfaron por 3-1.

“También pensarán: ‘Ahora es el momento’. Tenemos muchas ganas de este partido, estamos en buena forma, así que no afrontaremos el Hoffenheim de forma diferente a como lo hicimos contra el Chelsea”, indicó.

Sobre posibles cambios en el plantel para dar descanso a las grandes estrellas, Vincent abolió ello, pues no quiere sorpresas en el trámite del juego.

“Tenemos que ver quién está en forma, quién se siente bien, pero subestimarlos no es una opción; ese es el mayor peligro”, sentenció.

Adicionando algo al respecto de dicha situación, puntualizó: “Nuestros jugadores tienen mucha experiencia y han estado en esta situación muchas veces, así que confío en que no los subestimaremos”.

En cuanto a las festividades que se viven por estos días en Alemania, este aseguró que lo importante es mantener el foco.

“Sea Oktoberfest o no, la vida no puede cambiar para nosotros si queremos tener un buen rendimiento”, firmó Kompany.

Conocedor de lo que representa la fiesta en la ciudad, no se quiso apartar de ello: “Es una sensación especial en Múnich, todos la sentimos”.

Pero al tiempo, tiró de las orejas a sus jugadores para mantener el compromiso en los objetivos deportivos que tiene Bayern Múnich.

“Tengo confianza en estos momentos. Los jugadores ya no son niños, algunos incluso tienen hijos; saben cómo comportarse”, dijo confiado de sus dirigidos.

Canal y hora para ver a Luis Díaz:

Hoffenheim vs. Bayern Múnich

Fecha 4 - Bundesliga

Hora: 8:30 a.m.

Canal: Espn / Disney+

Estadio: PreZero Arena

Luis Díaz calentando para el partido de Bayern Múnich vs. Chelsea | Foto: AP

Movimientos obligados en Bayern

Ante lesiones que se han presentado, como la de su lateral Josip Stanišić, el técnico fue consciente de cambios que podrían darse ante Hoffenheim.