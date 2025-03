Ídolo de Millonarios exige públicamente la renuncia de Gustavo Serpa: esto dijo en vivo

Siguen las reacciones tras el papelón continental de Millonarios, el pasado miércoles 5 de marzo, por Copa Sudamericana. Perdió en Manizales contra Once Caldas (1-0), por la ronda previa de la competencia, y ahora solo tendrá que pelear el rentado local.

Los hinchas mostraron su descontento por redes sociales, pero apareció la voz de un ídolo albiazul, bicampeón con Millonarios en 1987 y 1988: Mario Vanemerak. En charla con Jugada Maestra de Ditu, el argentino se despachó contra la directiva embajadora, exigiendo su renuncia.

“Ni Palacios, ni Alfonzo, ni Navarro pueden jugar en Millonarios, y muchos más jugadores no pueden jugar. Los dirigentes, especialmente el señor (Gustavo) Serpa, se tiene que ir. Renuncia o venda, estamos mamados de todos estos terceros que lo único que les interesa es facturar. No hacemos equipos competitivos, no invertimos, bajaron los abonos”, empezó afirmando.

Vanemerak explotó contra la directiva de Millonarios. | Foto: AFP

Y agregó: “Uno puede perder un partido, pero hay formas de perder. La verdad que lo de anoche (contra Once Caldas) fue lamentable, muy malo, ambos equipos no dan tres pases seguidos, les rebota la pelota... parecía un equipo de barrio, jugando en el barro. Está bien, felicito al Once Caldas, mejor que quedó eliminado Millonarios, porque si va a jugar eso íbamos a hacer el oso como el año pasado. Lo de Millonarios es lamentable, una vergüenza”.

Hasta tubo tiempo para hablar de la polémica entre Gustavo Serpa y Radamel Falcao: “Como Falcao no había arreglado, trajeron a Falcao de nuevo, para que todos se abonen. Y después salen diciendo que no es capaz de hacer tres goles bajo el arco. Tienes que estar agradecido, Serpa, que Falcao te llenó los bolsillos, porque si no hubiese sido por él, no iba nadie al estadio”.

Respecto a Falcao, su continuidad en Millonarios estaría en el limbo. Tan pronto como terminó el partido contra Once Caldas, el periodista Theo González, de ESPN, le preguntó en zona mixta del estadio Palogrande: “¿Hay Falcao para rato en Millonarios?”, a lo que el goleador histórico de la Selección Colombia dijo: “Vamos a ver”.

¿Horas contadas para Falcao en Millonarios? | Foto: Captura ESPN

Vanemerak hizo un llamado a los hinchas, pidiendo que se unieran para que los directivos se vayan. Cabe recordar que, además de jugador, Mario dirigió a Millonarios entre 2007 y 2008. No logró ningún título desde la raya técnica.

Se trata de uno de los referentes más activos, opinando constantemente sobre la actualidad del club. El cuadro albiazul vive horas complejas, sumando que tiene un nuevo cuerpo técnico, al que se está adaptando tras la salida de Gamero.