Increíble: así fue la fiesta que hizo un jeque de Qatar para unos hinchas argentinos

Anonadados quedó un grupo de hinchas argentinos en el Mundial de Qatar, cuando se toparon con un jeque que les organizó una fiesta y banquete para mostrar su hospitalidad por su visita. Javier, Luciano, Ale y Lionel, se encontraron con una de las noches más “locas” en su vida, pues pasaron de la incredulidad a la fascinación.

“Estábamos en un bar y una de las chicas recibe un mensaje de que a la noche estábamos invitados a una fiesta. Resulta ser que el que organizaba la fiesta era un jeque. Al principio dudamos, pensamos que nos estaban tomando para la joda. Dijimos ‘vamos, no tenemos nada que perder’. Nos dimos cuenta de que era verdad cuando llegamos y bajamos del Uber”, contó uno de los hombres al medio Infobae.

¿Y por qué la invitación? Los argentinos se enteraron de que el jeque era fiel fanático a la selección de ellos, por ello decidió realizar la fiesta que tuvo la presencia de alrededor de 30 hinchas. “Tratamos de tener cuidado en absolutamente todo. Dudamos, también nos asustamos cuando vimos las espadas y las armas...”, relatan entre risas. Y aclaran: “Hacen como un baile, con espadas, todo eso. Después nos mostraron y era todo falso”.

“Todas las casas en ese barrio son mansiones gigantes, el chofer del Uber nos venía explicando por qué todas las casas adelante tienen un salón como de fiesta, enorme. Es porque en la cultura de ellos todos los invitados no pasan a la casa, porque es privado para la familia. Se quedan en el salón de adelante. Todas las casas, una al lado de la otra, mansiones que nunca habíamos visto en nuestra vida con un salón adelante, otra mansión”, agregó a su relato.

Hinchas argentinos en Qatar. - Foto: Getty Images

Este hombre catarí, quien se presentó como un “emprendedor”, tiene un vínculo cercano con varias figuras de la selección Argentina, incluyendo a Messi. El jeque es uno de los privilegiados en decir que el jugador de la albiceleste lo sigue en sus redes sociales. Otra leyenda que lo sigue es Javier Mascherano.

Continuando con su historia, el hincha argentino contó el banquete que tenía este hombre para el grupo de hinchas, quedando sorprendidos. “Cuando llegamos estaba el salón abierto. A algunos chicos les ofrecieron como una copa de jugos naturales. Después de que nos filmaron, que cantamos, nos sacamos fotos con las banderas, nos dicen: ‘Ahora van a entrar a la parte de atrás de mi casa’. No a la casa, al patio. Ahí había un banquete para todos, como un cordero al horno con arroz, nos hizo sentar a todos y comida libre. Todo porque éramos argentinos”.

Finalmente, después de compartir un par de horas, los argentinos fueron llevados por camionetas 4x4, un detalle no menor para mostrar la humildad de este hombre. “Como que no te aceptan un no. A la noche nos llevaron a nuestro hospedaje, tenían unas 4x4. Nos llevaron a todos. Un solo grupo se tuvo que ir en Uber porque no había más transporte y les pagó él. Cuando nos dejaron, nuestro hospedaje es muy grande y le decíamos, nos podés dejar acá. Y no, nos llevó hasta la puerta de la habitación”.

Por lo pronto, los fanáticos de la Argentina se alistan este martes para presenciar el primer juego de la albiceleste en el Mundial de Qatar. Desde las 5:00 a.m. (hora colombiana), el equipo dirigido por Lionel Scaloni hará su debut ante Arabia Saudí, equipo que sobre el papel parece accesible.