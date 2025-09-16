Independiente del Valle vs. Once Caldas: canal y hora exacta del partido por Copa Sudamericana

Once Caldas visita a Independiente del Valle en el arranque de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dayro Moreno, máximo goleador de esta edición, lidera al conjunto manizaleño en su sueño de traer otro torneo internacional para sus vitrinas.

El duelo de ida está programado para este miércoles, 17 de septiembre, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia). La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+.

Once Caldas viene de dejar en el camino a Huracán con una excelsa presentación de Dayro, mientras que Independiente del Valle sufrió más de lo esperado en la llave de equipos ecuatorianos contra el humilde Mushuc Runa.

Dayro Moreno lidera el sueño del Once Caldas | Foto: AFP

Once Caldas llega a Ecuador

El partido se jugará en el estadio Banco Guayaquil, en las afueras de Quito, hasta donde el martes intentaban llegar aficionados del Once Caldas luego de que once buses que los transportaban quedaran varados en la frontera entre Ecuador y Colombia por protestas contra el gobierno ecuatoriano.

Independiente del Valle marcha inalcanzable en la liga ecuatoriana, con doce puntos de ventaja sobre su escolta, Barcelona SC, cuatro partidos ganados en línea y uno de los goleadores del certamen en sus filas, el argentino Claudio Spinelli (15 goles en 25 partidos).

“Vamos el miércoles con todo ante Once Caldas”, advirtió Spinelli, de 28 años, deseoso de bordar la tercera Copa Sudamericana del cuadro andino.

El argentino anotó un gol en la ronda pasada, la de los octavos de final, en la que Del Valle sepultó en penales a la revelación de la Sudamericana, el también ecuatoriano Mushuc Runa.

Este camino en la Copa lo recorremos Juntos, ven con tu familia #JuntosSoñamos

🗓 17 de Septiembre

⚽ #IDV 🆚 @oncecaldas 🎮

⏰ 19h30

🏟 #EstadioIDV

🎮 @Sudamericana



🎟️ General 15 USD

🎟️ Tribuna 25 USD

🎟️ Palco 30 USD

* No incluye impuestos



🚨 ⚠️ Cada hinchada… pic.twitter.com/4vZxPYtDLy — Independiente del Valle (@IDV_EC) September 16, 2025

Dayro, la llave del gol

Pero el Once Caldas, dueño de una nómina modesta que el técnico Hernán Darío “Arriero” Herrera ha sabido exprimir, no se queda atrás.

Los manizaleños llegarán a Quito con artillería pesada: el goleador histórico del fútbol colombiano, Dayro Moreno, en todo su esplendor.

Con 40 años recién cumplidos y un retorno soñado a la Selección Colombia, Dayro es la carta más fuerte del Once para pelear por su primera Copa Sudamericana.

Goleador del certamen regional con ocho anotaciones, sueña despedirse con otro título más a nivel internacional. Dayro Moreno hizo parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores 2004, venciendo en la final a Boca Juniors.

“Que ellos también se preocupen por nosotros porque tenemos nuestras fortalezas”, advirtió Herrera en una rueda de prensa. “Los últimos cinco partidos ha demostrado que va por buen camino, que viene de menos a más”, agregó.

La llave se definirá el miércoles de la próxima semana en Manizales. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor de la serie entre el Bolívar (BOL) y Atlético Mineiro (BRA).

