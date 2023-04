Insólito: equipo histórico del fútbol colombiano debe entrenar con la protección del Esmad por fuertes amenazas

El 2023 para el fútbol colombiano ha estado plagado de actos de violencia en los distintos escenarios del país. Peleas entre barras, agresiones a jugadores e invasiones a los campos de juego, han sido los atenuantes más graves que tienen en crisis al FPC en materia de su seguridad y desarrollo.

El último club en sufrir la violencia por parte de sus hinchas ha sido el Atlético Bucaramanga, equipo que no atraviesa un buen momento en la presente liga y que según su entrenador, ha estado obligado a entrenar bajo la protección del Esmad y la policía, pues han recibido fuertes amenazas por los malos resultados.

En la rueda de prensa posterior al duelo con Alianza Petrolera, que por cierto terminó 1-1, el entrenador Alexis Márquez explotó y contó los fuertes detalles que ha vivido en tan pocos días que ha estado al frente del club. “La afición influye mucho en los resultados, nosotros a veces encontramos un ambiente muy hostil en contra del equipo; tener que salir escoltados desde la sede por más de 20 policías es increíble; salir a calentar y ya la gente está gritando que este jugador lo uno y que este lo otro; va uno a hacer un cambio y la gente pide que no entre el cambio”.

Bucaramanga vs Alianza Petrolera - Fecha 16. - Foto: DIMAYOR

Seguido a ello, Márquez lanzó dura crítica a los hinchas, pues en menos de dos semanas que lleva al frente del equipo, ha sufrido miles de insultos por parte de los hinchas búcaros.

“Que le bajen un poco al tono, yo no puedo ni ver las redes sociales porque ya me están insultando. Hablaba con mi señora y cuando perdíamos 1-0 (contra Alianza Petrolera) ella estaba preocupada en Pereira, porque ella sabe cómo está el ambiente y la situación acá, entonces para uno tampoco es fácil, uno también tiene responsabilidad con un hijo, con mi esposa, con mi madre, la gente cree que es que uno no tiene familia, la gente tiene que apoyar, y cómo están las cosas creo que vamos a ganar más fácil afuera que acá. No puede ser que vengamos a entrenar al estadio y esté la Policía y el Esmad cuidándonos, eso hay que cambiarlo”.

Bucaramanga vs Alianza Petrolera - Foto: DIMAYOR

Atlético Bucaramanga se ubica en este momento en las últimas posiciones de la Liga Betplay con 13 unidades. Ya sin posibilidades de avanzar a los ocho mejores, el equipo de la ciudad bonita buscará sumar los puntos que más pueda para la reclasificación y el tema del descenso, algo que no es alarmante pero que está a la vista.

El próximo reto para los búcaros será el fin de semana cuando se mida con el complicado Boyacá Chicó, equipo que se ubica en los primeros lugares de la tabla gracias a una buen campaña.

Teófilo Gutiérrez solo ha disputado dos partidos como titular en Bucaramanga. - Foto: DIMAYOR

Así está la tabla de posiciones

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

Águilas Doradas - 29 puntos (6 DG) Millonarios - 26 puntos (9) Boyacá Chicó - 26 puntos (6) América de Cali - 25 puntos (6) Alianza Petrolera - 24 puntos (8 DG) Deportivo Pasto - 23 puntos (-2) Independiente Medellín - 22 puntos (3) Junior - 21 puntos (0) Independiente Santa Fe - 20 puntos (1) Atlético Nacional - 19 puntos (4) Deportes Tolima - 19 puntos (-1) La Equidad - 18 puntos (0) Envigado - 18 puntos (-1) Deportivo Pereira - 17 puntos (-1) Jaguares - 15 puntos (-4) Deportivo Cali - 15 puntos (-6) Atlético Huila - 15 puntos (-6) Unión Magdalena - 14 puntos (-6) Bucaramanga - 13 puntos (-6) Once Caldas - 12 puntos (-8)

*Cabe recordar que los primeros ocho clasifican a los cuadrangulares semifinales.