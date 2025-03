Inter Miami toma crucial decisión con Messi y revelan la razón: esto es lo que sucede

Un vocero del club le señaló a la AFP que el astro argentino no sufre ninguna lesión y su ausencia se debe al cargado calendario que está afrontando el Inter . “ Messi no viajará a Houston por decisión del entrenador (Javier Mascherano). Messi no está lesionado ”, recalcó.

“Me sentí llamado a venir al Inter porque es un club que está creciendo, muy nuevo, con pocos años como club. Me gustó la idea de venir y ayudar al club a ser un club más grande y también sabía que era una ciudad que a mi familia y a mí nos iba a gustar, aunque no la conocía tanto porque había venido pocas veces, pero sabía de ella, porque tengo familia y amigos que visitaban y visitan esta ciudad y pensé que era el momento adecuado, y no me arrepiento, todo lo contrario”, afirmó.