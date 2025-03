Interna de Millonarios se pronuncia: la realidad del camerino tras declaraciones de Gustavo Serpa

“Yo creo que todos los que estamos en este mundo del fútbol sabemos que las declaraciones, muchas veces, son salidas de contexto. A veces uno en caliente no alcanza a procesar ni expresarse como uno quiere. Creo que eso quedó aparte. En el grupo lo hablamos, con ellos lo hablamos, y somos conscientes que eso no iba a afectar la unión del grupo ”, arrancó afirmando Llinás.

¿Qué había dicho Gustavo Serpa?

“ ¿O yo soy el responsable que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo? Nosotros no podemos responder porque jugadores de alto calibre como Falcao, Leonardo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el performance adecuado en el último partido”, afirmó Serpa en asamblea.

Inmediatamente después de esas palabras, aclaró: “Yo no le estoy echando la culpa de nada a nadie. Estoy asumiendo la responsabilidad nuestra como siempre hemos hecho. Nosotros respondemos por la gestión y la conformación de la plantilla (...) Le pido que no pongamos ese tipo de tono, porque usar unas palabras para ponerme en contra de Falcao no corresponde, no es justo. Falcao es un ídolo nacional y nosotros estamos orgullosos de tenerlo acá.”.