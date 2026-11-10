Un mes después de haber empatado en el Stade de France (1-1), Italia y Francia se vuelven a ver las caras en un duelo directo por el liderato del grupo 1 de la UEFA Nations League (Liga A).

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Este duelo entre dos potencias mundiales se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán, histórico escenario que está transitando sus últimos años de vida antes de la demolición.

El partido de Italia vs. Francia está programado para el próximo jueves, 12 de noviembre, a las 2:45 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión estará disponible a través de ESPN en su señal principal.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el compromiso en la plataforma de Disney+, aunque es necesario tener una suscripción activa a su plan premium.

Previa y posibles alineaciones

Francia llega como líder del grupo con 10 puntos, mientras que Italia está en la segunda casilla con 7 unidades. El resultado de este partido es clave para asegurar la clasificación a cuartos de final de la Nations League, pues Bélgica está esperando el tropiezo de cualquiera de los dos para llegar con opciones matemáticas a la última fecha.

Bajo las órdenes de Roberto Mancini, la selección italiana ha recobrado la confianza perdida por su reciente eliminación en el repechaje al Mundial 2026. Aunque la cara que han mostrado con el nuevo entrenador es mucho más positiva, todavía falta camino para refrendar las mejores épocas de la azzurra.

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“¿Mi organizador? Ahora mismo no tenemos uno. ¿Hablas de alguien como Jorginho? No lo tenemos. Esperamos que aparezca alguien en los próximos meses. Probamos a Tonali y otros jugadores pueden adaptarse", manifestó el DT.

Mancini está enfocado en darle un nuevo aire a Italia y demostrar que la grandeza no se ha perdido. “Conocemos a Bernardeschi y Cristante, así que no necesitamos convocarlos para probarlos. Cuando necesitemos jugadores de este nivel, los llamaremos. Ahora tenemos que encontrar otras soluciones e intentar que los jóvenes adquieran experiencia”, apuntó.

Al frente tendrán a la poderosa selección de Francia, dirigida por Zinedine Zidane y en cabeza de Kylian Mbappé como su principal referente. Los Bleus no han perdido ninguno de sus cuatro partidos en la Nations League; sin embargo, Italia fue el único rival que logró ponerlos en problemas.

Zinedine Zidane en Francia vs. Italia Foto: Getty Images

Estas son las posibles alineaciones:

Italia : Gianluigi Donnarumma; Riccardo Calafiori, Daniele Ghilardi, Alessandro Bastoni, Michael Kayode; Nicolo Barella, Alessandro Romano, Sandro Tonali; Nicolo Cambiaghi, Pio Esposito y Sebastiano Esposito.

: Gianluigi Donnarumma; Riccardo Calafiori, Daniele Ghilardi, Alessandro Bastoni, Michael Kayode; Nicolo Barella, Alessandro Romano, Sandro Tonali; Nicolo Cambiaghi, Pio Esposito y Sebastiano Esposito. Francia: Guillaume Restes; Malo Gusto, Leny Yoro, Jeremy Jacquet, Andy Diouf; Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga; Michael Olise, Bradley Barcola y Desiré Doué.

A qué hora y dónde ver Italia vs. Francia