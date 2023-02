¿Jackson Martínez llegaría al Cali? Jorge Luis Pinto dio un cachetazo letal al jugador

El nombre del experimentado delantero Jackson Martínez ha sido tendencia en los últimos días en el fútbol profesional colombiano. El ariete, que venía entrenando con la camiseta del Independiente Medellín, finalmente no llegó a un acuerdo con la directiva del cuadro poderoso y dejó ilusionados a los hinchas.

En este panorama, el pasado lunes el club antioqueño confirmó, por medio de un comunicado oficial, que el delantero no haría parte del proyecto 2023, tras no “llegar a un acuerdo económico”.

“A Jackson le agradecemos su disposición de regresar a la institución para hacer parte de nuestro plantel profesional y le reiteramos que las puertas del club siempre estarán abiertas para él y su familia”, cerraba la misiva.

Jackson Martínez estuvo entrenando con el DIM durante los primeros días de 2023. - Foto: @DIM_Oficial

Luego de ello, cuando parecía terminar esta historia, el representante del jugador, Andrés Montoya, rompió el silencio y aseguró mediante un live en Instagram que fue “una humillación” la que le hicieron a Martínez.

Sin embargo, fue enfático en el tema económico. Les pidió a los críticos de Jackson, hinchas y periodistas, no ser “ignorantes”, recordando que el jugador tiene un buen presente financiero. Según Montoya, pasó unas cifras desde el principio, pero los directivos del Medellín no fueron claros y nunca dijeron que no.

“Pensaron que se iban a encontrar un tullido y con lo positivo que vieron se asustaron”, agregó. “Tenía claro que si había que poner una cláusula en la que dijera que si recaía en su lesión no cobraría, lo iba a hacer porque no lo necesita”, puntualizó el representante.

La declaración más álgida la dio cuando habló de las cifras que el equipo del pueblo le ofreció al delantero. “Fue una humillación, no sean irrespetuosos con Jackson, no jueguen con los seres humanos. Ustedes ya tenían conocimiento del dinero y lo pusieron en la picota pública. Si no tenían sino esa cifra que ofrecieron, ¿por qué no lo dijeron desde el inicio?”, finalizó.

¿Martínez llegará a otro club del FPC?

Luego de esta gran novela, el nombre de Martínez empezó a sonar con fuerza para llegar a un gigante del FPC que no ha tenido mucho movimiento en este mercado de pases. Se trata del Deportivo Cali, equipo dirigido por Jorge Luis Pinto que, según el periodista Diego Saviola, estaría buscando contratar al jugador.

Bajo este panorama, el técnico del Cali, Jorge Luis Pinto, fue consultado en las últimas horas por la posible llegada del delantero, dando una contundente respuesta.

“¿Jackson? Es la primera vez que me preguntan por él, conmigo no ha hablado nadie ni con el presidente tampoco, soy muy respetuoso con los jugadores y nos la vamos a jugar como estamos”, dijo el estratega.

"Jackson? Es la primera vez que me preguntan por él, conmigo no ha hablado nadie ni con el presidente tampoco, soy muy respetuoso con los jugadores y nos la vamos a jugar como estamos" Jorge Luis Pinto DT

Cabe recordar que en días anteriores, SEMANA conversó directamente con el técnico del conjunto ‘azucarero’ para conocer la verdad sobre lo sucedido.

“Yo creo que ya las negociaciones con el Cali se liquidaron, no hay más”, fue la respuesta de Jorge Luis Pinto sobre la posibilidad de contar con Jackson Martínez en su nómina.

El entrenador mundialista manifestó que se van “a quedar con esta gente”, haciendo referencia a los jugadores que ya están inscritos, e indicó que el fichaje de Martínez básicamente no se da por “la situación económica del equipo”, pues no están “para empezar a hacer inversiones”, porque “no hay la plata”.