Jackson Martínez no guarda elogios para Luis Díaz y James Rodríguez: ¿Qué les dijo?

La carrera de Jackson Martínez para muchos en Colombia fue de ensueño. Un delantero colombiano que dejó el nombre del país en alto por los clubes europeos por los que pasó, teniendo su mejor época en el Porto durante 2012-2015.

Sin embargo, hace pocos meses, sin desearlo, tuvo que cerrar su ciclo en el fútbol y decir adiós. Actualmente, se encuentra en otra faceta de su vida y de manera abierta cuenta sus anécdotas durante su carrera profesional, además de dar conceptos sobre sus colegas que actualmente se encuentran en furor como James Rodríguez y Luis Díaz.

En entrevista con el medio colombiano Canal 1, habló de diversos temas. Entre ellos se destaca una dura parte de su vida personal, su paso poco exitoso por el Atlético de Madrid y un episodio de racismo que sufrió en España.

Sobre una etapa de su vida personal que estuvo cerca de algunos aspectos negativos, expresó: “Viví una vida hecha de lujuria y pecado, disfrutaba pecar porque lo veía como algo normal, como lo ve el resto del mundo. No verás a Dios como tu todo a menos que él sea lo único que te quede. Y por eso tomé la decisión de enfocarme en él”.

“En mi caso fue cuando empecé a darme cuenta de que algunos de los amigos con los que iba a fiestas querían más. Me rodeaban de alcohol, cigarrillos y tantas cosas más”, complementó.

En 2015-16, Jackson Martínez llegó al Atlético como estrella y solo hizo 3 goles. Un año después se fue a China y 5 más tarde se retiró en silencio.



En una nota para Canal 1 de Colombia, confesó por qué su carrera se fue a pique.



⏱️ Resultados en vivo: https://t.co/ERllmXRH1i pic.twitter.com/EEVD1AVM1Z — marcadores247.com (@marcadores247) March 1, 2022

Sobre su paso por el Atlético de Madrid donde estuvo una temporada sin la regularidad deseada, contó: “Uno como jugador siempre quiere jugar más y no por creerse más que los compañeros. Yo llegué para ser el 9 del equipo y no tuve los minutos que me hubiera gustado. Uno está en una competencia y no todo entrenador tiene la misma visión que uno, yo sé que con partidos iba a responder, pero él está jugándose su puesto en cada partido y rota bastante. Tengo bonitos recuerdos de ahí. Lo que me molestó no lo he dicho porque pasó aparte de la cancha, ese fue el motivo de mi salida”.

“En España fui víctima de racismo. Fue en el aeropuerto. Solo Dios frenó ese momento. Agarré una gaveta donde uno pone las pertenencias y no había visto que un señor ya la había tomado, puse mis cosas ahí, giré, me iba a quitar los zapatos y él dice: ‘Disculpa, yo ya tengo esa’. Yo iba a sacar mis cosas y el de seguridad le dijo: ‘puedes compartirla’ y él respondió: ‘yo no comparto con negros’. Cuando él dijo eso mi primera reacción fue levantarme, ponerme frente a él y vi como una película en mi mente, si hubiese reaccionado habría ido preso. Me quedé callado porque sentía que si hablaba iba a explotar, evité hablar para que él no me respondiera”, de manera inédita también dio a conocer un episodio de racismo en España.

El Porto y los colombianos, un amor eterno.



➡ Wason Rentería 2007

➡ Fredy Guarín 2008-2011

➡ Falcao García 2009-2011

➡ James Rodríguez 2010-2013

➡️ Jackson Martinez 2012-2015

➡ Hector Quiñones 2012-2013

➡ Juan Fernando 2013-2015

➡ Matheus Uribe 2019-

➡ Luis Díaz 2019- pic.twitter.com/zcSkseZoEA — Fútbol Imperial (@imperial_futbol) January 28, 2022

A su vez, fue consultado por el nivel de Luis Díaz en Liverpool: “Es un jugador demasiado sencillo. Cuando él llegó a Oporto había dudas porque venía directamente de Colombia, pero tuvo la oportunidad de comenzar a jugar de inmediato. Él mejoró muchísimo en la parte táctica y la seguirá teniendo en Liverpool. Se esfuerza demasiado, tiene fantasía, gol, pasegol. Mundialmente es de los que más agrado da ver jugar. Va a llegar mucho más lejos con la confianza que su entrenador le está manifestando”.

Finalmente, también entregó su concepto sobre James Rodríguez, con el que compartió en Porto y la Selección Colombia: “Cuando tomó la decisión de ir a Qatar, dije: quiere estar en la Selección. Seguramente no tuvo la posibilidad de ir a otro lado. No estaba jugando, no estaba yendo a la Selección, no era tenido en cuenta por el entrenador, entonces él va al lugar y al clima donde va a ser el Mundial. Volvió a la Selección, con ritmo y aportando porque cuando está en la cancha marca la diferencia”.