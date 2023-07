Jaime de la Pava mostró vehemente respaldo al jugador por el que Jorge Luis Pinto se fue del Cali; “Va a ser ídolo”

“Luis (Sandoval) va a ser ídolo, no me cabe la menor duda” Jaime de La Pava, DT @AsoDeporCali pic.twitter.com/CO0TmnHdFf

Sin embargo, una de las frases del técnico que más dejó pensando a los hinchas, tras lo recientemente ocurrido con Pinto, fue que concluyó diciendo: “Ya lo mostró Luis en el partido hoy y va a ser ídolo, no me cabe la menor duda”.

¿Qué pasaba entre Jorge Luis Pinto y Luis Sandoval?

“Debido a circunstancias y a la imposibilidad de compartir decisiones que no están alineadas con mis principios y valores, me veo obligado a tomar esta decisión en contra de mi voluntad y sentimiento” , aseguró Pinto, que se despidió del club, con un saldo de 11 victorias, 12 empates y ocho derrotas, sumando los compromisos disputados entre la Liga y la Copa BetPlay.

“ Mi continuidad en Deportivo Cali se volvió insostenible . Estaba feliz y contento, trabajando duro, pero se volvió por el hecho de este fenómeno alrededor del jugador (Sandoval): las formas, el no aceptar mis sugerencias en bien del equipo, el proteger a la cantera y, en fin… me dio tristeza la forma en que me lo hicieron”, agregó.

“Yo me voy, la vida es de principios y valores y no los perderé porque los he defendido durante toda mi vida. Me duele por el presidente Mena, porque está en medio de una gente terrible”, se escucha en el audio.