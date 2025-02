“Yo la parte humana, espero estar siempre con ella. Las personas que me conocen creo que pueden hablar eso. Mucha gente que me conoce por primera vez dice ‘tú no pareces así' y lo que pasa es que te ven en tu trabajo y dentro del campo, yo dentro del campo no puedo ser nice con todo el mundo porque yo quiero ganar. Pero bueno, está bien, yo creo que al final siempre me ven como nueva faceta”, dijo.