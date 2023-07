¿James Rodríguez viaja rumbo a Sao Paulo? La publicación que revolucionó todo

Días de absoluto silencio y hermetismo se vivieron alrededor del futuro de James Rodríguez, no obstante, se sabía que en cualquier momento una ‘bomba’ sobre su fichaje por un nuevo club iba a estallar. Esa explosión de la información se dio este miércoles, 26 de julio, cuando desde Brasil llegó la novedad.

Si bien Brasil no es un destino del cual no se haya hablado para el cucuteño, sí llegó a sorprender que fuera la primera vez que se le vinculara a este club histórico del fútbol sudamericano. Informaciones de hace un tiempo apuntaban a que llegaría a Botafogo, situación que no terminó dándose, a pesar de una buena oferta.