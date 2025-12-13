Suscribirse

Jhon Arias dio su veredicto de la Selección Colombia en el Mundial 2026: dijo cuál es el objetivo

El jugador del Wolverhampton habló de la importancia de aprovechar el tiempo que queda para corregir errores y llegar lo mejor preparados posible.

Camilo Andrés Quintana Ramírez

13 de diciembre de 2025, 1:41 p. m.
Jhon Arias, jugadores de la Selección Colombia y la Copa del Mundo.
Pasan las semanas y cada vez queda menos para volver a ver a la Selección Colombia en un Mundial. Los de Néstor Lorenzo volverán a la cita orbital que está pactada para este 2026, donde serán llamados a ser grandes protagonistas.

La Tricolor no la tendrá nada fácil, quedó en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del Playoff 1 entre Nueva Caledonia/Jamaica/República del Congo.

Los jugadores saben que tienen una gran presión por lo que han venido haciendo y tendrán que sacar la cara en la Copa del Mundo. Por lo menos así lo dejó de claro Jhon Arias, una de las estrellas que tiene actualmente la escuadra nacional.

Wolverhampton Wanderers' Jhon Arias during the Premier League match at Molineux Stadium, Wolverhampton. Picture date: Saturday September 20, 2025. (Photo by Cody Froggatt/PA Images via Getty Images)
Pese a que no pasa por su mejor momento en el Wolverhampton, el mediocampista tiene el Mundial en la cabeza y sabe que tendrá que ser uno de los que comande la ofensiva.

En diálogo con el portal web de estadísticas Flashscore, Arias habló sin rodeos y remarcó cuál tiene que ser el objetivo de Colombia. “Mi foco ahorita está en llegar lo mejor preparado al Mundial, ese es el sueño que tiene cualquier persona: disputar una Copa del Mundo“, dijo.

Tenemos una linda oportunidad frente a nosotros por conseguir algo histórico para Colombia, para nuestro país y darle una alegría a la gente que se lo merece y lo necesita”, añadió.

El futbolista del conjunto inglés no dejó duda alguna de que la Tricolor, debido al momento que atraviesa, está para grandes cosas. No obstante, sostuvo que se necesitará de un trabajo muy duro para seguir construyendo el camino hacia lo que todos desean: títulos.

Selección Colombia prepara su lista final para el Mundial 2026
“Vamos paso a paso, llevando el proceso, sabiendo lo complejo que es la cita mundialista, esa posibilidad y esa esperanza de ilusionarnos con el Mundial, por el equipo que tenemos, por el trabajo que se tiene, por lo que ha sido todo este proceso que ha sido muy positivo”, manifestó.

En ese sentido, remarcó la importancia de ir puliendo aquellos aspectos negativos que se tienen en el terreno de juego, para lo cual será de vital importancia el tiempo que queda hasta el arranque de la Copa del Mundo.

“Ya estamos muy cerca del Mundial, pero aún faltan cosas que podemos mejorar para llegar mejor a esa cita mundialista”, complementó el nacido en Quibdó, Chocó.

Con estas palabras de Arias, está más que claro que en la interna del equipo el objetivo es mejorar lo que se ha hecho en otras citas orbitales y dejar el nombre de la selección en lo más alto posible.

El sueño de la Tricolor iniciará el 17 de junio cuando juegue contra Uzbekistán, un rival que a priori es mucho más débil y al que, por lo mismo, se le debe ganar.

El día 23 del mismo mes, Colombia tendrá que verse las caras contra el ganador del Playoff 1 y cerrará la fase de grupos el 27 contra Portugal, en Miami.

