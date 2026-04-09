Cartagena está siendo señalada en las últimas horas por la incapacidad que mostró para ser sede de un partido de Copa Libertadores entre Junior de Barranquilla y Palmeiras.

En primera instancia, fueron los graves enfrentamientos de hinchas, donde uno falleció tras ser brutalmente apuñalado en una zona aledaña al estadio Olímpico Jaime Morón.

Los videos que han salido sobre los enfrentamientos entre aficionados y la Policía que trataba de intervenir han hecho que se hable mal de ciudad del Atlántico.

Las severas sanciones para Junior y Cartagena: castigos que les caerían por tragedia tras la Libertadores

Tabla de posiciones del grupo F, de Junior: así quedó tras empate con Palmeiras en Libertadores

Jhon Arias siendo abrazado por Teófilo Gutiérrez en medio de un juego de Copa Libertadores 2026 Foto: AFP

Adicional a eso, al interior del recinto deportivo también hubo motivos para lanzar críticas en contra de la heroica. Según Jhon Arias, el estado del campo no era el apto para ser sede de un certamen de tal importancia como la Libertadores.

Quien ya es un jugador instalado en Selección Colombia y que ha tenido la oportunidad de jugar en las mejores canchas del mundo por su paso por Palmeiras, así como la Premier League de Inglaterra con Wolves, parece haber sufrido el gramado cartagenero.

Durante una entrevista postpartido con ESPN, la figura nacional lanzó una mordaz frase: “Me sorprendió el estado del campo. El estado del campo era increíble; para un partido de esta magnitud, un partido de la Libertadores, hay que revisarlo”, dijo.

🚨 Jhon Arias sobre el partido en el Jaime Morón entre #Junior y #Palmeiras:



💬 “El mayor sorprendido con el estado de la grama soy yo. Es increíble la condición de la cancha para un partido de este tamaño, de Libertadores. Tienen que revisarlo” 🦈🟢 pic.twitter.com/MBZ23oIO0C — Pipe Sierra (@PSierraR) April 9, 2026

Sus gestos mientras hablaba de ello también dieron cuenta de la molestia que tenía por haber jugado en esas condiciones en su país. Y es que Arias tuvo razón; más de una vez se vieron las dificultades de los jugadores para hacer pie en la grama.

En uno de los ataques prometedores de Junior durante el primer tiempo, en medio de la transmisión se vio un pique extraño de la pelota, que retardó el avance de Jhonier Guerrero y dañó la jugada.

Sensación de derrota en Palmeiras

Junior de Barranquilla salió muy bien librado del juego con uno de los favoritos del certamen. Un empate en casa, que pudo ser una victoria de no haberse dado un error en salida, dejó con esperanzas de clasificación a los rojiblancos.

“En el primer tiempo quedamos cortos. Podíamos haber quedado 2-0”, reflexionó Teófilo Gutiérrez, referente y autor del primer gol de la noche.

Imagen del juego entre Junior de Barranquilla y Palmeiras en la Copa Libertadores 2026. Foto: Colprensa - Luis Eduardo Herrán (El Universal Cartagena)

“Hasta el gol de ellos, creo que nosotros estuvimos bien en cancha”, se lamentó Alfredo Arias, DT, por no haber logrado el objetivo trazado de dar el golpe inicial ante el subcampeón actual.

Por el contrario, en el Verdão la sensación fue de decepción por no haber iniciado ganando en su visita a uno de sus rivales directos del grupo F.

Jhon Arias analizó del empate 1-1 que salvaron en el segundo tiempo: “La sensación es que hemos perdido dos puntos, pero debemos valorar el esfuerzo”.

Os melhores momentos do Palmeiras na estreia da #Libertadores! 🟢⚪️🎥 pic.twitter.com/LC8h3Yknoi — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 9, 2026

“Las condiciones del terreno de juego influyen en el partido; no es una excusa, es la realidad. Nos llevamos un empate que solo tendrá valor si ganamos en casa”, analizó y recalcó lo mal que la pasó jugando en la cancha del Jaime Morón.

En la siguiente fecha del torneo sudamericano, Junior irá a Paraguay a visitar a Cerro Porteño, mientras que Palmeiras intentará frenar al Sporting Cristal peruano, que tomó la punta del grupo temporalmente.