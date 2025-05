Jhon Durán y su picante rabieta con compañero en Al-Nassr: video del cara a cara en plena cancha

Jhon Durán volvió a ser titular con Al-Nassr, este viernes 16 de mayo de 2025, por la fecha 32 de la Liga Saudí. Su club empató en casa, a un gol, contra Al-Taawon. El colombiano no se reportó con ninguna anotación, a pesar de ser la referencia de área.

Una cuenta fan de Al-Nassr en X (@BryanNassr) contó que el cara a cara entre Durán y Lawgami habría sido consecuencia de no pasar rápido el balón. Se dio mientras todos los integrantes del club miraban lo que ocurría.

No fue la temporada esperada para Jhon Durán y sus compañeros en Al-Nassr. Bajo las órdenes del técnico Stefano Pioli, no pudieron levantar ningún trofeo importante y los aficionados no ocultaron sus críticas en redes sociales.